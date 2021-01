La nouvelle version de Matilda sur Netflix a déjà sa Miss Honey

«Matilda» C’est l’une des histoires d’enfance les plus populaires et les plus appréciées de milliers d’enfants. L’auteur de cette grande histoire est Roal Dahl, qui a publié le livre en 1988, avec des illustrations de Quentin Blake. Comme ses autres œuvres, comme ‘Charlie et la chocolaterie’ et ‘James et la pêche géante’, a été porté au grand écran en 1996, réalisé par Danny DeVito.

L’histoire nous raconte la vie de ‘Matilda Wormwood’, une fille brillante et intelligente, qui souffre quotidiennement des agissements de sa famille, puisqu’elle n’en a pas le sentiment. En grandissant, il commence à aller à l’école où il rencontre les ‘Miss Honey’ et ses amis, bien que le redoutable réalisateur apparaisse également «Tronchatoro». La jeune femme se rend compte qu’elle a des pouvoirs et les maîtrise pour les utiliser à son avantage.

À la mi-2018, le service de streaming Netflix a annoncé avoir acquis les droits sur les histoires de Roal Dahl et le plan était de faire plusieurs adaptations, dont l’une «Matilda», mais d’une manière différente: dans une version musicale. En 2010, une comédie musicale inspirée du roman a été réalisée et c’était un succès à Broadway, donc la plateforme veut la répéter.







Ce sera une adaptation de cette comédie musicale, dirigée par Matthew Warchus, avec un scénario de Dennis Kelly et une musique de Tim Minchin. Ce mercredi un nouveau membre a été annoncé dans le casting, il s’agit de Lashana lynch, qui a gagné en reconnaissance après avoir traversé ‘Capitaine Marvel’ (2019). Dans ce film, elle jouera le ‘Miss Honey’, un personnage qui exprime beaucoup de gentillesse et de gentillesse.

Pour le moment, l’autre acteur confirmé est Ralph Fiennes, connu pour son rôle de ‘Lord Voldemort’ dans la saga de ‘Harry Potter’. Netflix n’a pas encore publié de date de sortie approximative, mais ils estiment que ce sera pour 2022.