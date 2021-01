La nouvelle vente PS Store comprend des tonnes de jeux PS4 très bon marché

Une nouvelle vente vient d’arriver sur le PlayStation Store, ce qui ne peut signifier qu’une chose. Il est temps d’économiser de l’argent si vous attendiez des réductions pour l’un de ces jeux. Celui-ci est entièrement distinct de la vente de janvier du PS Store, qui se termine à minuit ce soir. Ces offres sont valables jusqu’à minuit le 4 février 2021 et sont disponibles sur les vitrines européennes et américaines au moment où nous parlons. Le titre officiel et l’article du blog PlayStation pour la vente devraient arriver à un moment donné aujourd’hui, mais vous pouvez commencer à profiter de ces offres dès maintenant, car les prix réduits sont déjà en ligne. Recherchez simplement les titres dans le magasin lui-même et vous y aurez accès.

Si vous espériez acheter des jeux de Yakuza à bas prix, vous avez de la chance aujourd’hui. L’excellent Yakuza 0 est une aubaine absolue à seulement 3,99 € / 4,99 €, et le bundle numérique de Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered et Yakuza 5 Remastered tombe à 24,99 € / 29,99 €. Ensuite, il y a Rise of the Tomb Raider pour seulement 4,99 € / 5,99 € et Wolfenstein II: The New Colossus à 9,89 € / 11,99 €. Avant sa suite effrayante, vous pouvez choisir Little Nightmares pour 3,99 € / 4,99 €, Ghost Recon: Breakpoint n’est que de 7,79 € / 8,99 € et le joyau indépendant Forgotton Anne est réduit à 6,39 € / 7,99 €.

En ce qui concerne les jeux PS4 vraiment bon marché, il y a The Surge à 3,99 € / 4,99 €, Thief pour seulement 1,59 € / 1,99 € et 11-11: Memories Retold au prix de 3,19 € / 4,79 €. Planet Alpha coûte 3,99 € / 4,99 €, Yoku’s Island Express est une bonne affaire à 3,99 €, tout comme Snake Pass pour 3,19 € / 3,99 €. Nous recommandons également Black the Fall à 3,59 € / 4,49 € et Mirror’s Edge Catalyst pour 3,05 € / 3,99 €. Vous pouvez acheter des tonnes de titres PS4 de qualité pour moins de dix ans ici.

Pour une liste complète de tous les jeux PS4 inclus dans cette nouvelle vente, rendez-vous sur le lien vers les prix PS. Nous mettrons à jour cet article une fois que Sony aura confirmé les détails officiels de cette liste de réductions. Quels jeux achèterez-vous? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.