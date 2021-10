La nouvelle vente du PS Store met plus de jeux PS5 et PS4 dans la corbeille des bonnes affaires

Aujourd’hui marque le début de quelques nouvelles PlayStation Store semble-t-il, l’un se concentrant sur les jeux tandis que l’autre concerne les DLC. Les deux seront disponibles jusqu’à minuit le 27 octobre 2021, vous avez donc deux semaines pour saisir tout ce que vous voulez listé ci-dessous. Les remises sont en vigueur dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis au moment où nous parlons, alors jetons un coup d’œil à ce que nous avons cette fois.

Sur PS5, Hitman 3 est à nouveau à moitié prix à 27,49 €/29,99 €, Devil May Cry 5: Special Edition tombe à 26,24 €/29,99 € et la version PS5 native de Greedfall est à 10,49 €/12,24 €. Ensuite, il y a le premier Season Pass Borderlands 3 pour 13,19 €/16,49 € et chaque extension Immortals Fenyx Rising peut être récupérée pour 5,99 € / 7,49 €.

Et sur PS4, Mass Effect Legendary Edition tombe à son prix numérique le plus bas à ce jour de 38,39 € / 34,79 €, tout comme Persona 5 Royal à 16,49 € / 20,99 €. C’est même l’édition Deluxe avec de nombreux costumes bonus. Ailleurs, Hypnospace Outlaw peut être récupéré pour 9,79 € / 13,99 €, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated est de 14,99 € / 17,99 € et Iron Man VR de Marvel est à moitié prix à 17,49 € / 19,99 €. Quelques autres offres incluent The Last Remnant Remastered pour 7,99 € / 9,99 €, Red Dead Redemption 2 à 22,54 € / 24,59 € et South Park: The Stick of Truth tombant à 7,49 € / 9,89 €.

Pour une liste complète de tous les jeux PS5, PS4 et DLC inclus dans les nouvelles ventes PS Store, les utilisateurs britanniques et européens doivent cliquer ici tandis que les lecteurs américains peuvent utiliser ce lien. Avez-vous repéré quelque chose que vous achèterez probablement ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.