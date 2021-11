La nouvelle vente du PS Store jette les jeux PS4 dans la corbeille des bonnes affaires

Electronic Arts FIFA 21 Jeu -PS4

Gagnez l’un des articles de EA SPORTS™ FIFA 21 pour PlayStation4, Xbox One et PC avec de nouvelles façons de collaborer en tant qu’équipe dans la rue et dans le stade. FIFA 21, propulsé par Frostbite™, fait passer le jeu à un niveau supérieur avec de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de profiter de victoires encore plus grandes dans VOLTA FOOTBALL et FIFA Ultimate Team™. Vivez un niveau supérieur de réalisme de jeu qui vous récompense pour la créativité et le contrôle, gérez chaque instant dans Career Mode et profitez d’une authenticité inégalée qui vous offre l’expérience la plus véridique du jeu mondial. GAMEPLAY : Créez plus d’opportunités cibles que jamais avec de nouveaux systèmes d’attaque dynamiques dans le jeu FIFA le plus intelligent à ce jour. FIFA 21 élève l’intelligence et la prise de décision des joueurs à un niveau exclusif, avec et sans ballon, créant des mouvements plus réalistes et réfléchis, en tenant compte de l’intensité des situations 1 contre 1 et des circonstances procurant une expérience de football fidèle qui vous récompense pour votre créativité et votre contrôle sur tout le terrain. - Dribbles maniables : Au football, vous pouvez créer des opportunités cibles qui déterminent le déroulement du match en situation 1 contre 1. - Personnalité de position : Les meilleurs joueurs du monde se distinguent des autres en étant au bon endroit pour recevoir le ballon au bon moment, en s’engageant dans une interception cruciale ou en créant un tackle qui vous permet d’éviter un but. - Natural Collission System : Un nouveau système de contact et de mouvement des joueurs, rendu possible par un tout nouveau système d’animation, assure une interaction plus fluide sur tout le terrain. - Mode concurrent : Le mode compétitif reproduit le style de jeu des meilleurs joueurs FIFA du monde et donne à votre adversaire un meilleur accès aux compétences, aux dribbles et aux tactiques, vous permettant de résister à un adversaire qui vous offre plus de défi et de récompense au niveau de difficulté Legendary et Ultimate. - Principes de base du football : Sur la base des commentaires de la communauté, des améliorations des principes de base du football font passer le jeu à un niveau supérieur sur tout le terrain. MODE CARRIÈRE : Gérez tout moment dans le Career Mode de FIFA 21 avec des innovations qui vous permettent de plus approfondir les compétitions, les transferts et les formations pour vous permettre de mieux contrôler la montée au sommet de votre équipe et vous faciliter la vie pour commencer votre carrière en tant que manager. EA SPORTS VOLTA FOOTBALL : Plus de façons de jouer. Davantage d’adaptations. Plus d’emplacements. Vivez la vraie ambiance de rue avec vos amis et montrez votre style en cages et sur des champs du monde entier dans différentes variantes de football avec de petites équipes. AUTHENTICITÉE INÉGALÉE : Jouez avec une authenticité sans précédent dans FIFA 21 avec plus de 17 000 joueurs et plus de 700...