La nouvelle variante du coronavirus britannique est-elle plus contagieuse?

Une nouvelle variante du coronavirus à propagation apparemment rapide au Royaume-Uni a incité plus d’une douzaine de pays à interdire les voyages depuis la Grande-Bretagne. Mais nous ne savons toujours pas que cette variante est en effet plus contagieuse, selon les reportages.

Au cours du week-end, des responsables britanniques ont annoncé un verrouillage de Londres et de certaines parties du sud-est de l’Angleterre après que des preuves aient émergé qu’une variante du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) était jusqu’à 70% plus contagieuse que les autres variantes, selon Le New York Times . Lundi 21 décembre, une quarantaine de pays avaient interdit l’entrée du Royaume-Uni. Temps rapporté . Cette estimation vient en partie du fait que le virus avait remplacé d’autres variantes à longue circulation pour devenir dominantes, selon le Times.

Les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 – causées par des mutations dans le matériel génétique du virus – ne sont pas surprenantes et se produisent assez fréquemment, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Mais les responsables sont préoccupés par la nouvelle variante en partie à cause de la rapidité avec laquelle elle a semblé décoller et devenir la variante dominante dans la région.

La variante a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre, selon la BBC . En novembre, il était responsable d’environ un quart des nouveaux cas de COVID-19 à Londres et, à la mi-décembre, il était responsable de près des deux tiers des cas, selon la BBC. Une variante similaire a été trouvée en Afrique du Sud et représente désormais 80 à 90% des nouveaux cas dans la région, a rapporté le Times.

« Nous voyons normalement 20 à 30 lignées dans nos échantillons à un moment donné », a déclaré au Times Tulio de Oliveira, professeur à la Nelson R. Mandela School of Medicine de l’Université du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. « Maintenant, nous n’en voyons qu’un. »

Pourtant, il est possible que cette variante soit devenue plus courante simplement par hasard, plutôt qu’en raison d’un avantage inhérent au virus, a rapporté la BBC. Des expériences en laboratoire seront nécessaires pour confirmer s’il est effectivement plus transmissible. Jusqu’à présent, la variante ne semble pas causer de maladie plus grave ou mortelle que les autres variantes.

La nouvelle variante a 17 nouvelles modifications génétiques par rapport aux variantes précédentes, y compris certaines mutations dans le tristement célèbre « protéine de pointe , « qui permet au virus de se lier au récepteur ACE2 et d’infecter les cellules humaines. En théorie, de telles mutations pourraient permettre au virus de se propager plus facilement. Par exemple, l’une des mutations se situe dans le domaine dit de liaison au récepteur, le site où le virus se fixe pour la première fois aux cellules humaines, ce qui peut rendre le virus «autocollant» ou lui permettre de se lier plus étroitement aux cellules humaines.

«La façon dont j’aime y penser, c’est qu’il est un peu plus collant que le virus COVID que nous avons vu jusqu’à présent», Dr Mark Ghaly, secrétaire de la Agence de la santé et des services humains de Californie a déclaré lors d’une conférence de presse sur le COVID-19 lundi 21 décembre.

Mais il est peu probable que les mutations rendent les vaccins COVID-19 moins efficaces, du moins à court terme. En effet, les deux vaccins approuvés incitent le système immunitaire à fabriquer des anticorps contre un certain nombre de sites du coronavirus, donc même si une mutation se développe à un endroit, il existe toujours des anticorps qui ciblent d’autres sites, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.