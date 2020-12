La nouvelle trilogie Parrain est possible chez Paramount, déclare Francis Ford Coppola

Bien que ce ne soit peut-être pas autant une tache cinématographique que beaucoup semblent le penser, Le Parrain: Partie III est souvent utilisé comme exemple pour ne pas conclure une trilogie fondamentale. Avec le film défini pour une réédition modifiée et restaurée intitulée Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone pour célébrer le 30e anniversaire de la suite, le réalisateur Francis Ford Coppola revient sur l’héritage de Le parrain, révélant qu’un quatrième film pourrait encore se produire quelque part sur la ligne.

«Il peut bien y avoir un ‘Parrain IV’ et ‘V’ et ‘VI’. Je ne possède pas ‘The Godfather’. «

Donc, rien n’empêche Paramount de continuer l’histoire s’ils le souhaitent, et alors que le studio a déclaré dans un communiqué qu ‘ »il n’y a pas de projet imminent pour un autre film dans la saga » Parrain « », ils ont ajouté que « étant donné la durée puissance de son héritage, il reste une possibilité si la bonne histoire émerge. » Ce qui, à l’ère cinématographique moderne des suites, des préquelles, des séquelles héritées et que rien n’est sacré, signifie qu’il est très probable que quelqu’un finisse par faire à Paramount une offre qu’il ne peut refuser et qui se traduira par les mots The Godfather Part 4: Mieux servi froid un jour éclairant le grand écran.

Tout en discutant de la sortie prochaine de la coupe du réalisateur de Le Parrain: Partie III, Francis Ford Coppola a déclaré que des discussions avaient eu lieu il y a de nombreuses années concernant la réalisation d’un quatrième film potentiel en Le parrain saga. Le réalisateur a même révélé ce qu’aurait été le film, l’imaginant comme continuant l’histoire de Vincent Corleone d’Andy García à l’époque actuelle, tout en utilisant une structure similaire pour Le Parrain II et des va-et-vient entre deux périodes différentes afin de montrer davantage la relation entre Vito et Sonny dans les années 1930. Malheureusement, la mort du co-auteur de Coppola, Mario Puzo, a exclu cette possibilité.

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur discute d’un quatrième Parrain film. Au cours de son commentaire DVD pour Le Parrain III, Coppola a donné encore plus de détails en disant que le film aurait trouvé Vincent menant la famille Corleone tête première dans le trafic de drogue, tout en étant également hanté par la mort de Mary, jouée par Sofia Coppola. Se venger et chercher le dernier de ses rivaux, le scénario proposé pour Le Parrain IV contient tous les éléments auxquels vous vous attendez, et avec la réédition de The Godfather Part III de Coppola, il n’est pas difficile d’imaginer que Paramount donne vie à l’idée.

Cependant, si cela devait arriver, ce ne sera pas Coppola derrière la caméra, le réalisateur disant qu’il « a ressenti un sentiment d’accomplissement après le premier. J’ai senti que le premier film avait toute l’histoire que j’ai vue dans le livre. Je s’est senti satisfait d’avoir été résumé, « avant de répondre que, s’il y en avait plus Parrain films à venir, « Je ne les ferai pas. Mais je suis un vieil homme. »

Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone aura une sortie en salles limitée ce mois-ci, suivie d’une sortie numérique et Blu-ray le 7 décembre 2020. Bien que nous n’ayons peut-être pas encore un quatrième film (le public en veut-il même un?), plusieurs Parrain des projets thématiques sont actuellement en cours de production, y compris un drame concernant le making-of du film Le parrain avec Oscar Isaac comme Francis Ford Coppola et Jake Gyllenhaal comme producteur Robert Evans. Cela nous vient du New York Times.

Sujets: Le Parrain