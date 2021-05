La nouvelle technologie HyperCharge de Xiaomi charge les téléphones portables en 8 minutes

La nouvelle technologie de charge HyperCharge de Xiaomi charge les smartphones à 100% en seulement huit minutes. La charge filaire fonctionne avec une puissance sans précédent de 200 watts à cet effet, plus une charge sans fil de 120 watts.

La technologie HyperCharge de Xiaomi se recharge sans fil en quinze minutes et via une connexion par câble en deux fois moins de temps. Ces informations s’appliquent à un smartphone avec une batterie de 4000 mAh. Dans une vidéo de test, le Xiaomi Mi 11 Pro est rempli à 10% sans fil en une minute et à 50% en sept minutes.

Préoccupations concernant la durée de vie limitée de la batterie

Xiaomi n’a pas encore révélé quand la nouvelle technologie de charge sera mise en vente. Comme l’écrit Android Authority, une charge aussi rapide pourrait générer plus de chaleur et limiter la durée de vie de la batterie. Cependant, de nombreux blocs de chargement sont déjà équipés d’un système de refroidissement qui résout ce problème.

Lors du test de l’alimentation électrique de 120 watts de Xiaomi, Android Authority est arrivé au résultat qu’elle charge réellement le Xiaomi Mi 10 Ultra avec environ 80 watts. C’est toujours un rendement très élevé, aujourd’hui les technologies de charge de 25 à 40 watts sont plus courantes. La batterie de 4500 mAh a été complètement remplie en seulement 21 minutes.

Même l’adaptateur secteur de 120 watts chauffe sérieusement les smartphones

Cependant, le Mi 10 Ultra a atteint une température de 43,8 degrés Celsius lors de la charge avec le bloc d’alimentation de 120 watts, des températures supérieures à 40 degrés étant préoccupantes selon les testeurs. Peut-être que le problème de température peut être résolu – Xiaomi pourrait résoudre ce problème lors de l’annonce des premiers produits HyperCharge. Il n’y a toujours pas de date pour cela.