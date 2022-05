La nouvelle tablette Google Pixel n’a même pas l’air « premium ».

Google vient de présenter un tas de nouveaux appareils à la conférence des développeurs d’E/S. Cela inclut le suivant pixels-Tablette. Sa sortie est prévue pour 2023 et représente le retour de Google sur le marché des tablettes, mais malgré les annonces contraires, la tablette n’a pas l’air aussi convaincante et de qualité, du moins jusqu’à présent.

Google veut revenir sur le marché des tablettes avec Pixel « Premium »

Quel est le problème? Google a Je n’ai pas eu ma propre tablette depuis quelques années mis sur le marché. Mais cela devrait changer en 2023 avec la nouvelle tablette Pixel, comme cela vient d’être annoncé. La nouvelle tablette devrait à la gamme de produits Pixel comment pixel 7 ou la Montre Pixel insérez et devenez le « compagnon idéal des pixels ». Il s’agit de la tablette Android de nouvelle génération.

Lors de la conférence des développeurs Google I/O, entre autres, le retour de portefeuille Google annoncé:

N’a pas l’air si premium : Cependant, lorsque vous regardez pour la première fois ce qui a été montré de la nouvelle tablette Pixel jusqu’à présent, vous remarquerez qu’elle semble un peu dépassée. Du large bordure blanche et le apparemment fait de dos en plastique n’ont pas l’air particulièrement de haute qualité – et leur look et leur design ont également tendance à ne pas correspondre aux smartphones pixel actuels.

Mais bien sûr le style peut changer. Donc, si vous jetez déjà vos mains sur votre tête, vous feriez peut-être mieux d’attendre un peu plus longtemps. Il faudra attendre 2023 et nous ne savons pas trop sur les plans de retour de Google pour la tablette Pixel.

Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Nous ne le savons pas encore exactement. Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé combien mémoire vive la nouvelle tablette pixel de Google devrait encore offrir quel processeur tenseur travaillant dedans. Aussi pour espace disque disponible rien n’a encore été annoncé.

Que pensez-vous du design de la nouvelle tablette Pixel de Google jusqu’à présent ? Pensez-vous que ça va rester comme ça ? Dites le nous dans les commentaires.