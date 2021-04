La nouvelle super-Terre a une orbite rapide autour d’une étoile naine rouge

Une nouvelle exoplanète a été découverte à 36 années-lumière de la Terre.

le exoplanète , nommé GJ 740 b, est trois fois la masse de la Terre et orbite a étoile naine rouge appelée GJ 740. Chaque orbite ne prend que 2,4 jours, ce qui en fait la deuxième orbite la plus courte de toutes les planètes autour d’une étoile naine rouge découverte jusqu’à présent.

Comparé à notre soleil, GJ 740 est minuscule, avec entre 0,08 et 0,45 masse solaire. Il est également beaucoup plus frais, avec des températures de surface estimées entre 3 860 et 6 200 degrés Fahrenheit (2 127 à 3 427 degrés Celsius). Pour le contexte, notre soleil surface visible est d’environ 10 000 degrés Fahrenheit (5 500 degrés Celsius).

« La masse et la période suggèrent une planète rocheuse, avec un rayon d’environ 1,4 rayon terrestre, ce qui pourrait être confirmé dans de futures observations avec le satellite TESS », explique le chercheur principal Borja Toledo Padrón, doctorant à l’Instituto de Astrofísica de Canarias ( IAC), dit dans un communiqué , faisant référence au Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA.

Ce duo revêt une importance particulière en raison de sa relative proximité avec la Terre. En tant que tel, le couple pourrait faire l’objet d’observations futures à l’aide de très grands télescopes tels que le satellite de caractérisation des exoplanètes récemment lancé par l’ESA ( CHEOPS ). De telles observations pourraient confirmer si la super-Terre est seule sur son orbite autour de GJ 740.

Cette découverte de la nouvelle super-Terre faisait partie de l’enquête HARPS-N sur les exoplanètes naines rouges (HADES) qui s’appuie sur les instruments de recherche de planète à vitesse radiale haute précision pour l’hémisphère nord (HARPS-N), qui fait partie du télescope national Galileo ( TNG) à l’Observatoire Roque de Los Muchachos de l’IAC, Espagne. Au total, les chercheurs ont passé au crible 11 années de données pour être en mesure d’identifier la nouvelle super-Terre en orbite autour du GJ 740.

Ces dernières années, la recherche d’exoplanètes a pris de l’ampleur, s’appuyant sur les découvertes de la NASA Télescope spatial Kepler et TESS missions.

Les étoiles plus froides comme GJ 740 constituent un terrain de chasse particulièrement intéressant pour les nouvelles planètes, car les scientifiques prédisent que chacune de ces étoiles a en moyenne 2,5 planètes sur des orbites de moins de 200 jours. Ces prévisions étaient basées sur les données recueillies lors de la mission Kepler, considérée comme l’une des missions de chasse aux exoplanètes les plus réussies à ce jour.

Le télescope spatial Kepler de la NASA a fonctionné pendant un peu moins de neuf ans jusqu’à son mise hors service en 2018. En novembre 2020, Kepler avait été crédité de la découverte de 2 392 exoplanètes confirmées. Parmi ces mondes, 156 sont situés autour d’étoiles froides et ont été découverts en utilisant la méthode de transit, qui consiste à rechercher de minuscules creux dans la luminosité d’une étoile causés par une planète passant devant elle.

Impression artistique de Kepler-62f, une super-Terre située à environ 1 200 années-lumière de la Terre. (Crédit d’image: NASA Ames / JPL-Caltech / Tim Pyle)

Mais la méthode de transit n’est pas le seul moyen de trouver des exoplanètes en orbite autour d’étoiles lointaines. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la méthode de la vitesse radiale, qui consiste à mesurer les petites variations de la vitesse d’une étoile entraînées par les remorqueurs gravitationnels d’une planète en orbite.

Selon NASA , un total de 837 planètes ont été découvertes en utilisant la méthode de la vitesse radiale, jusqu’à présent, ce qui représente près de 20% de toutes les découvertes d’exoplanètes. Parmi ces découvertes, 116 des exoplanètes résident autour d’étoiles naines rouges. Bien que très efficace, une telle méthode présente cependant certains inconvénients.

« La principale difficulté de cette méthode est liée à l’activité magnétique intense de ce type d’étoiles, qui peut produire des signaux spectroscopiques très similaires à ceux dus à une exoplanète », a déclaré le co-auteur Jonay I. González Hernández dans le même communiqué.

Les chercheurs ont déclaré que leurs travaux suggèrent également la présence d’une deuxième planète d’environ la taille de Saturne qui orbite autour de GJ 740 tous les neuf ans. Cependant, ce signal de vitesse radiale pourrait avoir été causé par le cycle magnétique de l’étoile, les scientifiques sont donc prudents et espèrent collecter plus de données.

Les résultats de cette étude sont publiés dans le numéro d’avril de la revue Astronomie et astrophysique .

Vous pouvez suivre Daisy Dobrijevic sur Twitter à @DaisyDobrijevic. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.