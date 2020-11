La nouvelle Subaru BRZ ne vient pas en Europe. Et le nouveau GT86?

Ce sera le 18 novembre que nous rencontrerons la deuxième génération du Subaru BRZ. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, la BRZ est le «frère jumeau» de la Toyota GT86 – les deux coupés à traction arrière ont été développés conjointement par les deux constructeurs japonais, et tous deux ont été lancés sur le marché en 2012.

Le partenariat entre Subaru et Toyota se poursuit dans cette deuxième génération et nous verrons d’abord la nouvelle BRZ, en tenant compte de la teasers et date de sortie déjà annoncée.

Cependant, contrairement à ce qui s’est passé avec la première génération dont la carrière est sur le point de se terminer, la deuxième génération de Subaru BRZ ne viendra pas en Europe. D’ACCORD… Si, pour nous Portugais, cela s’avère peu pertinent, puisque Subaru n’est plus commercialisé dans notre pays depuis des années, cela fait craindre le «frère» GT86.

Nous ne sommes pas encore complètement remis de la «douche froide» qui était la nouvelle que le nouveau Nissan Z n’est pas venu sur le «Vieux Continent», mais maintenant le scénario se présente que la même chose peut se produire avec la deuxième génération de la GT86, si suivez l’exemple du «frère» BRZ.

Dans le cas de la Subaru BRZ, la nouvelle génération sera principalement destinée au marché nord-américain. Il n’est donc pas étonnant que les rumeurs entourant le moteur qu’il apportera se concentrent dans le boxer-cylindre à quatre cylindres d’une capacité de 2,4 l de la marque japonaise.

Même s’il reste naturellement aspiré (comme l’indiquent certaines rumeurs), les 400 cm3 supplémentaires par rapport aux 2,0 l aujourd’hui, devraient être suffisants pour répondre aux critiques de la génération actuelle selon lesquelles elle n’est pas assez puissante ou pour être «pointée» et ont peu de disponibilité. Reste à savoir si le successeur du GT86 – que l’on pourrait appeler le GR86 – suivra le même exemple.

Si tel est le cas, la pénalité fiscale qui était déjà élevée pour venir avec un moteur de 2,0 l de capacité – ici au France les prix commencent à environ 42 mille euros, en Espagne, par exemple, commencent à 34 500 euros -, seulement il peut être aggravé avec un 2,4 l.

Cependant, pour l’instant, il est plus important de savoir si la nouvelle GT86 nous parviendra.