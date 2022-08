La nouvelle statue d’Android 13 est une balançoire avec laquelle vous pouvez jouer depuis votre mobile

in

Le campus de Google compte un nouveau membre, et c’est assez particulier. C’est la nouvelle statue d’Android 13.

Le siège de Google à Mountain View a un jardin plein de statues qui honorent les différentes versions d’Android. Par exemple, nous trouvons un énorme androïde à côté d’un gâteau commémorant Android 9 piedsou un énorme sandwich à la crème en l’honneur de Sandwich à la crème glacée Android 4.0.

androïde 13, la dernière version du système d’exploitation de Google, est déjà avec nous. Même si pour l’instant seuls quelques chanceux pourront en profiter, Google a déjà placé sa statue correspondante. Nous vous prévenons, c’est privé.

La nouvelle statue Android est une balançoire ?

Certains utilisateurs ont déjà réussi à photographier cette nouvelle statue et c’est pour le moins original. La balançoire d’Android forme le chiffre treize si on tord un peu le cou et présente la tête de notre animal de compagnie bien-aimé sortant du haut.

De plus, Google a préparé une petite expérience que vous pouvez activer depuis votre mobile. Il vous suffit de vous rendre sur la page officielle d’Android et de commencer par cliquer sur « Voir en 3D ». L’appareil photo de votre smartphone s’ouvrira alors et vous verrez la nouvelle statue du système d’exploitation de Google dans toute sa splendeur grâce à la réalité augmentée.

Android 13, désormais accessible au public. pic.twitter.com/Llted8NZlJ – Rahul Ravikumar (@tikurahul) 15 août 2022

Cela fait un moment que les versions d’Android ont cessé d’avoir un nom de dessert, ce qui a fait disparaître une partie de l’essence du système d’exploitation. Maintenant, nous n’avons que des chiffres et dans Mountain View ils ont décidé que c’était une bonne idée de construire une balançoire pour représenter la treizième édition d’Android.

En tout cas, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les nouveautés qui viennent avec Android 13, des fonctions qui nous rendront la vie un peu plus facile. Améliorations de la sécurité, paramètres rapides personnalisés, paiements NFC multi-utilisateurs et autres options de personnalisation. Félicitations à ceux qui auront la chance de pouvoir profiter de la nouvelle version d’Android…

