La nouvelle star d’Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram, fait face à une attaque raciste en ligne

Moses Ingram, qui a fait ses débuts en tant qu’inquisitrice Reva dans Obi Wan Kenobi, a révélé avoir reçu « des centaines » de messages racistes envoyés par des fans toxiques. À la suite des débuts de la série Disney + le 27 mai, les messages racistes qui ont été envoyés à Ingram incluent l’utilisation du mot N et l’accusation selon laquelle l’actrice n’était rien d’autre qu’une embauche de diversité.

« Il n’y a rien que personne ne puisse faire à ce sujet. Personne ne peut rien faire pour arrêter cette haine », a déclaré Ingram dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram. «Je remets en question mes objectifs en étant même ici devant vous en disant que cela se produit. Je ne sais pas vraiment.

« Ce qui me dérange, c’est ce sentiment à l’intérieur de moi-même, que personne ne m’a dit, mais ce sentiment que je dois me taire et le prendre, que je dois sourire et le supporter. Et je ne suis pas construit comme ça. Alors, je voulais venir dire merci aux personnes qui se présentent pour moi dans les commentaires et aux endroits que je ne vais pas mettre moi-même. Et pour le reste d’entre vous, vous êtes tous bizarres.

Auparavant lors d’un entretien avec L’indépendant, Ingram a révélé qu’avant même le début de l’émission, les dirigeants de Lucasfilm l’avaient en fait avertie qu’elle serait probablement victime de harcèlement en ligne. Cela a malheureusement du sens puisque son collègue POC Guerres des étoiles Les acteurs John Boyega et Kelly Marie Tran ont fait face à leur propre part de trolls en ligne après avoir rejoint l’univers.

« C’est quelque chose que Lucasfilm a en fait mis en avant et a dit: » C’est une chose qui, malheureusement, arrivera probablement. Mais nous sommes là pour vous aider ; vous pouvez nous faire savoir quand cela se produit.

Ingram a également déclaré: «Obi Wan apportera la plus grande diversité que nous ayons jamais vue dans la galaxie, je pense. Pour moi, c’est attendu depuis longtemps. Si vous avez des droïdes et des extraterrestres qui parlent, mais pas de personnes de couleur, cela n’a aucun sens. Nous sommes en 2022, vous savez. Nous ne sommes donc qu’au début de ce changement. Mais je pense que commencer ce changement est mieux que de ne jamais l’avoir commencé. »

La réponse de Star Wars

En effet, l’officiel Guerres des étoiles Twitter a rapidement publié une réponse le 31 mai, écrivant qu’ils étaient fiers d’accueillir Ingram au Guerres des étoiles famille et impatiente que l’histoire de Reva se déroule. Ils ont expliqué que « si quelqu’un a l’intention de la faire se sentir importune de quelque manière que ce soit, nous n’avons qu’une chose à dire. Nous résistons ». Et dans un tweet de suivi, il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans le Guerres des étoiles galaxie, donc les gens ne devraient pas choisir d’être racistes.





En plus de cela, Ewan McGregor, Obi-Wan lui-même, a également posté un clip vidéo sur Twitter en réponse à la nouvelle : « J’en ai entendu certains ce matin et ça m’a brisé le cœur. Moses est un acteur brillant, c’est une femme brillante et elle est absolument incroyable dans cette série… Je veux juste dire en tant qu’acteur principal de la série, en tant que producteur exécutif de la série, que nous sommes aux côtés de Moses. Nous aimons Moïse, et si vous lui envoyez des messages d’intimidation, vous n’êtes pas un fan de Star Wars dans mon esprit. Il n’y a pas de place pour le racisme dans ce monde.