La nouvelle souche COVID-19 force Londres à un verrouillage d’urgence

Londres entre dans un verrouillage d’urgence après qu’une nouvelle souche de COVID-19 a infecté la ville.

Londres, en Angleterre, entre dans un verrouillage d'urgence alors qu'une vague d'infections au COVID-19 provoquée par une nouvelle souche à propagation rapide a été découverte dans la ville. « Lorsque le virus change sa méthode d'attaque, nous devons changer notre méthode de défense », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lors d'une conférence de presse samedi. «Sans action, les preuves suggèrent que les infections exploseraient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d'autres perdraient la vie.» La nouvelle politique est un changement radical des plans de la ville, qui avait auparavant prévu d'assouplir les restrictions à l'approche des vacances. Bloomberg rapporte que la souche est actuellement unique au Royaume-Uni. Soixante pour cent des nouveaux cas à Londres la semaine dernière étaient le résultat de la nouvelle souche. «Il n'y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu'elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer», a déclaré le médecin-chef de l'Angleterre Chris Whitty. «Compte tenu de ce dernier développement, il est plus que jamais essentiel que le public continue d'agir dans sa région pour réduire la transmission.» Les nouvelles restrictions incluent une commande au domicile, la fermeture de tous les magasins non essentiels, les loisirs et divertissements intérieurs, etc. Les règles seront revisitées le 30 décembre.