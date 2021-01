La nouvelle sitcom, «  Kenan  » fait ses débuts dans la bande-annonce

La star de «Kenan et Kel», Kenan Thompson, aura sa propre série comique le mois prochain et a partagé le première bande-annonce comme avance.

Le spectacle intitulé, «Kenan» sera transmis par NBC au milieu de février, en se concentrant sur l’acteur qui jouera un père célibataire élevant deux filles.

La synopsis officiel La série révèle: «Élever deux filles est un travail pour trois personnes dans cette comédie familiale non conventionnelle».

« Kenan Thompson joue un père célibataire essayant d’équilibrer sa carrière en tant qu’animateur d’une émission matinale populaire à Atlanta en élevant ses deux filles … et tandis que son beau-père, Rick (Don Johnson) Et son frère Gary (Chris Redd) ils essaient toujours «d’aider», ils trouvent généralement un moyen de rendre les choses plus difficiles ».

Kenan Thomppson a partagé le premier aperçu de l’émission via son compte Instagram en commentant: «Il est presque temps … Kenan vient à NBC dans à peine un mois… de nombreux autres articles à venir ».

«Kenan» sera publié prochainement 16 février.