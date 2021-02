La nouvelle sitcom de Katharine McPhee est ‘Nashville’ rencontre ‘The Nanny’

Appelez-la simplement Nanny McPhee!

Katharine McPhee, une ancienne finaliste de « American Idol », revient sur nos petits écrans dans une nouvelle série télévisée qui ressemble à un mélange de « The Nanny » et « Nashville », et cela ressemble à du plaisir!

katharine McPhee (Bailey) et Pyper Braun (Chloé) ne sont pas toujours d’accord dans « Country Comfort ». Ali Goldstein / Netflix

Dix épisodes de « Country Comfort » seront diffusés sur Netflix le 19 mars et mettront en vedette l’ancien acteur / chanteur de « Smash » en tant que chanteur de country en herbe qui frappe quelques fausses notes. Après que la vie et la carrière de Bailey se soient effondrées, elle prend un emploi avec un cow-boy robuste nommé Beau (Eddie Cibrian), qui a cinq enfants d’âges différents. Leur mère est morte depuis deux ans et ils ne semblent pas s’entendre avec quiconque se présente pour s’occuper d’eux … jusqu’à l’arrivée de Bailey.

Hmm, peut-être qu’il y a un soupçon de « The Sound of Music » jeté là-dedans aussi!

Selon un communiqué de presse de Netflix, Bailey a une « attitude de ne jamais abandonner et beaucoup de charme du Sud », donc bien qu’elle soit une recrue dans cette entreprise de nounou, elle commence lentement à comprendre comment être une figure maternelle pour la famille. Pendant ce temps, il s’avère que la famille est également talentueuse musicalement, ce qui pourrait bien remettre sa carrière de chanteuse sur les rails!

Bailey de McPhee (avec Eric Balfour dans le rôle de Boone) espère également poursuivre sa carrière musicale. Ali Goldstein / Netflix

Les fans reconnaîtront Cibrian de ses jours sur « CSI: Miami » et « Criminal Minds », et l’épouse de Cibrian, le chanteur country LeAnn Rimes (avec qui il est marié depuis 2011) devrait également faire une apparition.

LeAnn Rimes mettra également un twang dans le casting, apparaissant comme elle-même. Beth Dubber / Netflix

McPhee, 36 ans, a obtenu sa première grande pause en 2005, lorsqu’elle s’est inscrite à la saison cinq de « American Idol » et est arrivée à la deuxième place derrière Taylor Hicks. Depuis, elle a enregistré cinq albums (son dernier était en 2017) et est apparue dans des films et des émissions de télévision dont « Shark Night 3D », « Ugly Betty », « Community » et « Smash ». Elle co-vedette dans un nouveau film, « The Tiger Rising », avec Dennis Quaid et Queen Latifah, qui sortira plus tard en 2021.

Musique et chaos! Nous avons hâte de voir comment cette émission en particulier parvient à basculer.