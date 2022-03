La nouvelle série sud-coréenne Netflix qui est tendance et a une meilleure note que The Squid Game

Netflix

Un nouveau drame du pays asiatique fait des vagues sur la plateforme et tout indique que le public l’a plus aimé que l’émission record en 2021.

©NetflixLa nouvelle série sud-coréenne Netflix qui est à la mode et a une note plus élevée que The Squid Game.

le service de streaming Netflix Il a traversé une excellente année 2021 après une année 2020 compliquée à la suite de la pandémie de coronavirus, qui les a amenés à suspendre et même à annuler d’importantes premières. Bien que des titres intéressants soient arrivés, il ne fait aucun doute que Le jeu du calmar a été le clou en devenant la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, mais une première vient d’arriver qui a une meilleure note.

C’est une production originaire de Corée du Sud, ce qui n’est plus surprenant après le phénomène réalisé par le programme créé par Hwang Dong-Hyuk en ouvrant une porte à quelques abonnés en dehors des sorties de ce pays. Au fil du temps, ils ont également augmenté l’audience dans Alice in Borderland, En route pour l’enfer et Nous sommes mortsmais maintenant ils viennent de prendre le Top 10 pour tribunal pour enfants.

De quoi s’agit-il? Cela fait avancer son synopsis officiel: « Juvenile Court suit l’histoire de Shim Eun-seok, une juge d’élite à la personnalité froide et distante connue pour son aversion pour les délinquants juvéniles, alors qu’elle est affectée à un tribunal pour mineurs du district de Yeonhwa. Là, elle enfreint les coutumes et gère son propre Il doit affronter et équilibrer son aversion pour les délinquants juvéniles avec des croyances fermes sur la justice et la punition, tout en s’attaquant à des cas complexes et en découvrant ce que signifie vraiment être un adulte « .

Kim Hye-soo, Kim Mu-yeol, Lee Sung-min et Lee Jung-eun ce sont les acteurs principaux de l’intrigue, tandis que dans les secondaires se trouvent Lee Yeon, Hwang Hyeon-jeong, Jo Mi-nyeo, Shim Dal-gi et Song Deok-ho, entre autres. Les critiques lui ont donné des critiques mitigées, mais en termes de niveaux d’audience, il s’est classé comme le troisième programme non anglophone de sa première semaine, avec 17,41 millions d’heures regardées.

Les dix premiers épisodes sont arrivés le 25 février et font actuellement partie de la série préférée des utilisateurs, qui ont montré leur approbation de cette manière, mais ils l’ont également fait sur le site de IMDb. Selon le site, ce drame coréen a une note de 8,3/10, tandis que The Squid Game maintient une note de 8,1/10même si l’on pense qu’il peut le surmonter avec la deuxième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂