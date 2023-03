La nouvelle série Rennervations de Jeremy Renner obtient la date de première de Disney +

Disney + a dévoilé l’art clé officiel et la bande-annonce de Rennervationsune toute nouvelle série mettant en vedette l’acteur Jérémy Renner. L’image présente Renner à l’avant et au centre avec des pinces crocodiles, des clés et d’autres outils en arrière-plan, taquinant comment l’acteur aide à restaurer divers véhicules dans le spectacle. La date de première de l’émission Disney + est également révélée, car il est noté que tous les épisodes commenceront à être diffusés sur la plate-forme le 12 avril 2023. Vous pouvez obtenir un aperçu en regardant la bande-annonce ci-dessous.





Une docu-série en quatre parties, Rennervations « embrasse la passion de Jeremy Renner de redonner aux communautés du monde entier en réinventant des véhicules uniques spécialement conçus pour répondre aux besoins d’une communauté. » Avec sa ville natale de Reno, Nevada, la série verra Renner visiter des endroits comme Cabo San Lucas, au Mexique, et le Rajasthan, en Inde. La bande-annonce montre comment le Oeil de faucon La star aura l’aide de ses amis célèbres pour cette mission, notamment Vanessa Hudgens, Sebastian Yatra, Anil Kapoor et Anthony Mackie. Renner note dans la bande-annonce qu’il espère démontrer ce que c’est que de faire une différence dans la vie des autres, bien que sa renommée ne soit pas perdue pour les autres personnes impliquées.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pensais justement : on démonte un bus avec Hawkeye », raconte un ouvrier.

Dans une déclaration s’adressant à l’émission, Renner a également déclaré: «Je suis dans ce voyage depuis de nombreuses années et j’ai commencé dans ma communauté en construisant des véhicules pour les personnes dans le besoin. Mais il y a quelques années, j’ai pensé : comment puis-je ajouter cela et créer un impact plus important sur toute une communauté ? Et c’est ce que fait cette émission. C’est l’une de mes plus grandes passions et c’est une force motrice dans mon rétablissement, et j’ai hâte que le monde le voie.





Jeremy Renner continue de se rétablir

Jérémy Renner/Instagram

La sortie de son nouveau spectacle intervient après que Renner a été grièvement blessé au début de l’année le 1er janvier. L’acteur avait été écrasé par un véhicule de labour Sno-Cat, le laissant dans un état critique. Il a suivi une thérapie physique pendant qu’il poursuit sa convalescence à la maison, et avec le Rennervations bande-annonce publiée, Renner taquine qu’il sera bientôt de retour à 100%.

En partie, la publication Instagram de Renner se lit comme suit : « Nous sommes tous très fiers et ravis de partager enfin avec vous tous !!! Je vous aime tous. Je reviens très bientôt. »

Rennervations commence à diffuser sur Disney + le 12 avril 2023.