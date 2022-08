La nouvelle série que Netflix vient d’annuler après une seule saison

Netflix

C’est une production Netflix qui avait tout pour devenir un succès, mais apparemment ce n’était pas suffisant pour la plateforme. Nous vous disons de quel spectacle il s’agit.

Il a recommencé. Netflix vient d’annuler une série après une saison et confirme que c’est ainsi que le marché évolue aujourd’hui. C’est qu’il y a quelques années à peine, si vous aimiez une série, vous deviez attendre un temps considérable pour pouvoir accéder aux nouveaux épisodes. Actuellement, et avec l’industrie du streaming en plein essor, ces enjeux ont considérablement évolué et dans quelques mois seulement le succès ou non du contenu dépendra de sa continuité à l’écran.

Le niveau d’audience et la popularité sont essentiels pour que les plateformes décident d’investir dans ce produit et Cette société, qui est un leader dans ce monde, a déjà annulé plusieurs productions pour cette raison et vient d’en ajouter une de plus à sa liste. A noter qu’il s’agit d’une production qui avait -a priori- les éléments nécessaires pour devenir un succès, mais la chance n’était pas de son côté et finalement le N rouge a décidé de lui dire au revoir définitivement. Ne bougez pas, ici on vous dit ce que c’est la série que Netflix a annulée après une seule saison.

La série que Netflix a annulée après une saison

les adeptes de la série Resident Evil aujourd’hui, vous recevrez les nouvelles les plus tristes, car, oui, seulement un mois et demi avant la première de la série, Netflix a décidé de ne pas renouveler cette histoire de zombies déjà populaire pour un épisode de plus. qui est à l’origine basé sur une série de jeux vidéo créés par le studio japonais Capcom. Cela a été confirmé par le site américain date limite cet après midi.

Il convient de mentionner que la décision de l’entreprise qui produit des hits comme The Paper House, Bridgerton, The Crown et Stranger Things ce n’est pas surprenant. Resident Evil, la série Il avait reçu des critiques terribles et en termes d’audience il n’avait pas réussi à être sacré comme l’un des plus vus de son top 10 classique.

Mais qu’aurait-il pu se passer avec la série ayant une base de téléspectateurs aussi importante de la saga dans laquelle il joue ? Mille Jovovich? Simple. Est-ce que la série Netflix créée par Andrew Dabb Ce n’était pas réellement basé sur ou inspiré par les jeux vidéo. En fait, son scénario vient de Resident evil 5 et le personnage d’Albert Weskler, puisque l’histoire est portée par ses deux filles.

Il se déroule à nouveau dans un futur post-apocalyptique et commence par la propagation d’un nouveau virus puissant et mortel qui afflige l’humanité. Les sœurs Jade et Billie n’ont d’autre choix que de déménager à New Raccoon City pour y rester en sécurité. Cependant, des années plus tard, ils découvrent que leur père Albert ne semble pas être et agit comme il le dit, et depuis lors, ils commencent à enquêter sur lui.

Apparemment, cette tournure narrative n’était pas du tout satisfaisante pour le public et d’où la décision de Netflix d’annuler Resident Evil. L’émission n’avait alors qu’une seule saison de huit épisodes d’une heure avec un casting dirigé par Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong et Lance Reddick.

De même, la plateforme de streaming retient certains des films qui font partie de la saga la plus réussie au box-office. Tu peux voir Resident Evil 2 : Apocalypse, Resident Evil : Final Chapter et la série animée de seulement quatre épisodes Resident Evil : The Infinite Mist.

