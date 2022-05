La nouvelle série Percy Jackson dévoile ses acteurs principaux

La nouvelle version de la série Disney + de »Percy Jackson et les Olympiens » a déjà trouvé le casting qui donnera vie à ses trois protagonistes, et bien que beaucoup puissent penser que ce trio d’acteurs a l’air totalement différent des descriptions dans les livres de » Percy Jackson », l’auteur de la série originale, Rick Riordanest derrière le casting.

Les fans de longue date se souviendront que Percy Jackson a déjà été adapté, mais la première tentative de filmer la série fantastique pour enfants bien-aimée a été un échec. Entre de terribles décisions créatives et l’exclusion de Riordan de toute planification, seuls deux films ont été réalisés que de nombreux fans ont qualifié d’énorme déception des fans. L’annonce d’une série Disney + sur » Percy Jackson » a de nouveau excité le fandom de l’histoire de Riordan, espérant qu’ils pourront enfin voir correctement une adaptation en direct des livres, et avec la certitude que l’auteur original était à l’intérieur du production.

Le casting du personnage titulaire Percy a été la première annonce, et le rôle est allé à Walker Scobell, 13 ans. Le jeune acteur est récemment apparu dans »The Adam Project » de Netflix, et sa représentation d’un jeune Ryan Reynolds a clairement montré aux fans son potentiel Percy. Après une telle victoire au casting de Percy, de nombreuses nouvelles attendaient avec impatience qui seraient les amis du protagoniste, Annabeth et Grover.

L’annonce des deux personnages est arrivée simultanément sur divers comptes de médias sociaux, y compris ceux de Riordan et Disney +, avec léa jeffries assumant le rôle de métis Annabeth et aryen simhadri pour jouer le personnage amusant de Grover. Jeffries, 12 ans, et Simhadri, 16 ans, ont le bon âge pour jouer les personnages introduits dans la série originale, et c’est un bon signe pour la nouvelle série.

Cependant, les fans des livres ont noté la différence avec les autres personnages de Percy, car dans les romans, le personnage d’Annabeth est décrit comme blond, aux yeux gris et à la peau bronzée, et est constamment qualifié de fille californienne typique, du moins physiquement. . Étant afro-américain Jeffries, de nombreux fans ont catalogué cette décision comme une inclusion forcée, mais Riordan lui-même a assuré que la nouvelle actrice est celle qui jouera Annabeth.

Grover a également été décrit comme caucasien dans les livres, et bien que Simhadri soit indo-américain, dans un article de blog, Riordan a non seulement célébré le choix du casting, mais a déclaré aux fans que lui et Scobell avaient une « grande dynamique ». vaut vraiment la peine de les voir sur le petit écran.

Même avec les mots de Rick Riordan, de nombreux fans ont présenté des opinions diverses sur ces nouveaux acteurs, cependant, l’une des principales critiques des livres de Riordan est qu’il n’y avait pas beaucoup de diversité, donc l’auteur a trouvé l’occasion idéale de refléter une version qui reflétera davantage le monde réel dans cette nouvelle version pour Disney +.