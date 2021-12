La nouvelle série norvégienne de Netflix qui vous rappellera Who Killed Sara

in

En mars 2021, Netflix a présenté l’une de ses séries les plus populaires tout au long de l’année. Il s’agit de Qui a tué Sara ?, une histoire de suspense et de drame créée par José Ignacio Valenzuela. Incriminé pour le meurtre de sa sœur, qu’il n’a pas commis, Alexis sort de prison après près de deux décennies d’incarcération pour se venger la famille Lazcano, les responsables de leur destin. La première saison était, jusqu’à l’arrivée de Le jeu du calmar, la meilleure première d’une production non anglophone sur la plateforme.

Désormais, pour les amateurs de cette production, la télévision norvégienne a apporté une nouvelle histoire qui fait déjà partie des tendances de la plateforme. Actuellement, cette série occupe la troisième place du classement mondial des fictions qu’elle mène Le sorceleur et qu’est-ce qui doit Le vol d’argent en second lieu. Il s’agit de La fille d’Oslo, série qui a été lancée sur la plateforme le 19 décembre.

De quoi parle La Fille d’Oslo ?

La fille d’Oslo raconte l’histoire d’une diplomate norvégienne qui tente d’user de son influence pour sauver sa fille des mains d’un groupe de terroristes. Pia Elle est capturée dans le désert du Sinaï avec deux autres jeunes femmes par des criminels qui exigent la libération de 12 prisonniers afin de les libérer. Chacun des dix épisodes qui composent la première saison dure environ 35 minutes, ce qui le rend idéal à regarder un week-end.

La série norvégienne à voir si vous avez aimé Dark

Si vous êtes fan des productions nordiques, vous ne pouvez pas manquer l’une des grandes mini-séries qui a été vue en 2020. C’est une histoire qui vous rappellera beaucoup de Foncé déjà L’OA pour son ton qui mélange fantastique, science-fiction et suspense, avec des événements qui semblent surnaturels. La meilleure partie est que c’est une fiction qui est racontée en seulement six épisodes, vous pouvez donc la voir en un rien de temps.

La série en question s’appelle Équinoxe et il nous montre une femme qui anime une émission de radio, qui, après avoir reçu un appel d’un homme mystérieux, retombera dans les ténèbres qui gardent son passé. Il y a 21 ans, sa sœur et un groupe de camarades de classe ont disparu dans un bus sans laisser de trace. Par conséquent, le protagoniste, Astrid (Danica curcique) commenceront à mener eux-mêmes une enquête pour découvrir ce qui s’est passé.

