La nouvelle série nordique fait rage sur Netflix qui remplacera définitivement The Squid Game

Il est arrivé le 17 septembre et reste toujours le contenu le plus demandé par les abonnés du service de streaming Netflix Dans le monde entier. Le jeu du calmar Cela n’a pas cessé de surprendre et il y a quelques heures, il a finalement été confirmé qu’il s’agissait de la meilleure première de l’histoire de la plate-forme. Cependant, de nouvelles séries semblent également tenter de prendre le trône, telles que le dernier thriller nordique qui fait déjà le buzz.

Selon les chiffres officiels, 111 millions de foyers ont regardé l’émission d’origine coréenne créée par Hwang Dong-hyuk, dépassant de loin les 82 millions qu’elle avait atteints Bridgerton début 2021. La méthode de mesure est controversée pour la plupart, car bien qu’il y ait eu des comptes qui ont joué l’émission, elle est comptée comme visionnée avec seulement 2 minutes de lecture.

+ Le nouveau thriller nordique de Netflix

À ce jour, il semble impossible de détrôner la série sud-coréenne, mais cela ne veut pas dire qu’il y a des rivaux qui chercheront à l’éclipser comme ils le font déjà. Choses à nettoyer et La revanche des Juanas. Dans ce cas, un nouveau contenu a été ajouté qui grimpe déjà dans le classement des plus demandés par les utilisateurs de Netflix et il s’agit L’affaire de la souffrance, du Danemark.

De quoi s’agit-il L’affaire de la souffrance? Ceci dit son synopsis : « L’affaire Hartung se déroule dans la banlieue résidentielle tranquille de Copenhague, où la police découvre quelque chose de terrible par un matin orageux d’octobre. Dans une cour de récréation, une jeune femme brutalement assassinée apparaît à qui il manque une main. À côté de la fille, ils trouvent une poupée L’affaire est confiée à la jeune inspectrice ambitieuse Naia Thulin (Danica Curcic) et à son nouveau partenaire, Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), qui découvrent bientôt une mystérieuse preuve sur l’homme aux marrons, preuve qui le lie à une fille disparue un an plus tôt et présumée morte : la fille du politique Rosa Hartung (Iben Dorner) ».

Soren Sveistrup revient après le succès obtenu avec La tuerie avec un thriller psychologique danois basé sur son premier roman du même nom. Il a atteint l’écran des abonnés le 29 septembre et s’est rapidement classé dans le Top 10 des plus regardés dans le monde.. Pour le moment, il se situe à la sixième place, bien que, comme c’est le cas avec la série, les non-anglophones puissent avoir un saut unique, comme cela s’est produit avec Le jeu du calmar.

