La nouvelle série Netflix qui va surpasser « Woo, un avocat hors norme »

Wow, un avocat extraordinaire est l’un des k-dramas les plus emblématiques de Netflix, mais il sera dépassé. Savoir pourquoi.

©IMDBWoo’s Park Eun Bin, une avocate extraordinaire

L’année dernière, Netflix a ravi des milliers de personnes avec la première de Wow, un avocat extraordinaire. Encore une fois, avec cette fiction, ils ont montré que les drames k ce sont eux qui, définitivement, attirent l’attention des téléspectateurs. En fait, cette bande a atteint un tel point qu’elle est entrée dans le top 10 des plus vues de l’histoire de la plateforme pour le nombre d’heures jouées dans ses 28 premiers jours depuis sa publication.

Tel est ainsi Wow, un avocat extraordinaire est devenu une rage sur Netflix et ainsi, Il est déjà confirmé qu’il aura une deuxième saison. Bien que, dès l’arrivée de sa deuxième édition, cette bande pourrait perdre ses fans car le géant du streaming présentera en première une nouvelle fiction qui a tout pour la surmonter.

La série Netflix qui surpassera Woo, un avocat hors norme :

Le titre en question est bataille d’amourune nouvelle production qui Il arrivera sur Netflix le 10 février. et il est déjà devenu l’un des plus attendus du mois. Parce que? parce qu’il a une intrigue similaire à celle de Wow, un avocat extraordinaired’autant plus qu’il suit également un avocat.

De quoi s’agit-il? La série suit une avocate très perfectionniste dans son métier et s’il y a une chose qu’elle déteste c’est de perdre face aux hommes, mais elle tombe bientôt sur un acteur qui se méfie des femmes et la met à l’épreuve. Pour eux, l’amour est la guerre, mais de la haine à l’amour, il n’y a toujours qu’un pas.

Sans aucun doute, c’est un k-drama passionnant qui a tout pour ravir les mêmes fans de Wow, un avocat extraordinaire. Cependant, il convient de noter que pour le surmonter, vous devez entrez dans le top 10 des plus vues de l’histoire de la plateforme après ses 28 premiers jours de diffusion. Cependant, pour voir son succès, il reste à attendre son lancement.

