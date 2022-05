La nouvelle série Netflix qui ressemble à un grand épisode de Breaking Bad

Netflix

Avec Rowan Atkinson comme protagoniste, une nouvelle production arrivera sur la plateforme de streaming visant à vous faire rire dans le confort de votre foyer.

Il y a toute une génération pour qui le visage de Rowan Atkinson aura un sens unique : Mister Bean. L’acteur britannique de 67 ans a fait carrière dans l’industrie du cinéma et de la télévision grâce à son visage. Sans le cabotinage avec lequel il a construit sa carrière Jim Carreymais avec la même facilité à faire des gestes impossibles, l’artiste s’est fait une place dans le monde des stars.

Maintenant, il sera le protagoniste d’une nouvelle série de Netflix qui fera ses débuts sur la plateforme fin juin et qui n’a pas tardé à susciter des comparaisons avec un moment de Breaking Bad. Bien que la série créée par Vince Gilligan Ce n’est pas spécifiquement une comédie et il y a eu plus de moments dramatiques et de tension que ceux qui pourraient nous faire rire, il y a eu des gens qui n’ont pas mis longtemps à trouver un terrain d’entente.

Depuis Twitterutilisateur @SwishSSB a partagé la bande-annonce officielle de homme contre homme Abeillela nouvelle série de Rowan Atkinsonet l’a fait en accompagnant les images d’une description particulière : « Breaking Bad Saison 3 Épisode 10″. L’épisode de la série mettant en vedette Bryan Cranston auquel l’utilisateur de Twitter mentionné est, pour certains, l’un des points les plus élevés de Breaking Bad, alors que pour d’autres, c’est un vrai déchet. Dans cet épisode, Walter White il passe son temps obsédé par une mouche qu’il veut éliminer du laboratoire où il travaille pour Gustavo Fring.

La ressemblance entre cet épisode de Breaking Bad et la nouvelle série Rowan Atkinson dans Netflix est plus qu’évident : le protagoniste devra affronter un insecte de la même manière qu’il l’a fait Walter White il y a plus de dix ans dans le chapitre « La mouche ». Bien sûr le ton homme contre homme Abeille ce sera complètement différent. « Dans cette série comique, les maladroits Trévor affronte une abeille rusée tout en gardant un manoir élégant, mais ne parvient qu’à faire des ravages « met en lumière le synopsis qui promet de rire à ceux qui ont apprécié les performances de Atkinson.

Le moment insolite que Rowan Atkinson a vécu

Il y a quelques mois, Rowan Atkinson rendait visite à l’émission télévisée de Graham Norton, où il a raconté un fait étrange qu’il devait vivre. Apparemment, quelqu’un l’a vu dans la rue et, ne réalisant pas qui il était, lui a dit qu’il ressemblait beaucoup à Mister Bean et qu’il pourrait faire carrière comme son imitateur. Ce qui est frappant, c’est que, peu importe comment Atkinson lui a dit qu’il était en fait Mister Beanl’intéressé doutait de plus en plus, à mesure que l’acteur tentait de lui montrer qui il était.

