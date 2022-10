La nouvelle série Netflix qui fait déjà fureur dans le monde et à vous de voir si vous avez aimé Dahmer

Netflix

Dahmer est un succès pour Netflix, donc à partir de la plateforme, ils ont pris la décision de continuer sur le même fil. Découvrez la nouvelle série que vous devez voir !

©NetflixLa nouvelle série Netflix qui fait déjà fureur dans le monde et à vous de voir si vous avez aimé Dahmer.

DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer a été créée sur le service de streaming Netflix le 21 septembre et à partir de là, elle a conquis le public, au point de devenir la deuxième série en anglais la plus regardée en une semaine avec près de 300 millions d’heures regardées. Le succès se poursuit à ce jour, puisqu’il reste en tête du Top 10, mais un nouveau titre est arrivé récemment qui concourra pour être le plus regardé au niveau mondial.

Evan Peters interprète Jeffrey Dahmer dans cette fiction en dix épisodes qui raconte ses crimes inconcevables entre 1978 et 1991. Tout au long de sa prémisse, vous trouverez une approche du côté de ses victimes et de ses communautés, touchées par le racisme systémique et l’échec institutionnel de la police, qui a permis à l’un des les tueurs en série les plus cruels poursuivront sa tuerie sous les yeux pendant 10 ans.

+La série furieuse qu’il faut voir si vous avez aimé Dahmer

A partir du vendredi 7 octobre, vous pourrez profiter sur la plateforme Conversations avec un tueur : les enregistrements de Jeffrey Dahmer. Il s’agit du troisième volet de l’émission analogique créée par Joe Berlinger qui comprenait déjà les meurtriers Ted Bundy et John Wayne Gacy. Il y a quelques jours seulement, il a été ajouté au catalogue, mais selon FlixPatrol, il s’agit actuellement de la deuxième série la plus regardée au monde, derrière Dahmerclairement.

En juillet 1991, la police de Milwaukee fait une descente dans l’appartement de Jeffrey Dahmer et a découvert le musée personnel macabre du tueur avec un congélateur contenant des têtes, des crânes, des os et des restes humains dans divers états de décomposition. L’homme de 31 ans a avoué 16 meurtres commis dans le Wisconsin au cours des quatre années précédentes, plus un autre dans l’Ohio en 1978, en plus d’actes de nécrophilie et de cannibalisme. La découverte a choqué les États-Unis et provoqué l’indignation pour leur avoir permis d’agir librement.

Le temps a accompagné chacun de ses actes, puisque la police était plus préoccupée par la communauté gay de Milwaukee, ainsi que par la persécution des Afro-Américains. Dans cette troisième partie de Conversations avec un tueur : les enregistrements de Jeffrey Dahmer exposera des conversations inédites entre le tueur et ses avocats qui exposent son esprit troublé et répondent aux questions sur la responsabilité de la police dans une perspective actuelle. Ses 3 épisodes sont désormais disponibles sur Netflix.

