La nouvelle série Netflix qui a obtenu le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Netflix

Nielsen a de nouveau reflété les choix du public américain et a laissé une série Netflix comme la plus regardée du pays, avec des chiffres difficiles à égaler.

©NetflixLa nouvelle série Netflix qui a obtenu le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen.

Les États-Unis sont l’un des principaux marchés pour différents services de streaming du monde entier, de sorte que chaque titre qui génère une certaine popularité auprès de son public attire l’attention. Dans ce cas, Netflix Il était encore une fois imbattable face à la concurrence avec une série qui a suscité un intérêt massif et peu sont encore loin de son histoire. De plus, la bonne nouvelle arrive également dans une semaine au cours de laquelle ils ont signalé la meilleure augmentation monétaire à ce jour en 2022.

Les données suivantes proviennent du mesureur d’audience Nielsen, qui est chargé de publier chaque semaine les contenus les plus regardés sur la télévision et les plateformes américaines. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu TV et Apple TV+. D’autre part, il faut noter que le rapport complet date de près d’un mois en raison du temps qu’il faut pour collecter les données avec précision.

+La série avec le record d’audience aux USA.

Selon le rapport complet de Nielsen, la série la plus regardée aux États-Unis entre la semaine du 19 au 25 septembre était DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer avec un total de 3 658 millions de minutes jouées. Ainsi, le titre original de Netflix a conquis les téléspectateurs du pays avec un nombre comparable à ce qui a été réalisé par choses étranges à l’époque.

Dahmercréé par Ian Brennan et Ryan Murphyest en vedette Evan Peters. L’acteur se met dans la peau de l’un des tueurs en série les plus célèbres du XXe siècle, qui a coûté la vie à dix-sept personnes entre 1978 et 1991. Au sein du programme, les crimes inconcevables et la faillite institutionnelle de la police sont exposés. lui d’agir de la manière la plus cruelle pendant plus de dix ans devant tout le monde.

Netflix réaffirme son leadership aux États-Unis avec la saison 5 de cobra kai, ajoutant 1 110 millions de minutes vues. Le reste du Top 10 Nielsen du 19 au 25 septembre se termine comme suit : La Maison du Dragon (1 008 M), Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (977 M), In The Dark (918 M), Cocomelon (817 M), Father Stu (717 M), Lou (681 M) , Destin : La Saga Winx (675 M), Le Roi : Vicente Fernandez (648 M).

