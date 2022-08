La nouvelle série Netflix DC monte en flèche dans les classements IMDb et Rotten Tomatoes

Une nouvelle série Netflix DC vole haut avec des chiffres incroyables IMDb et Rotten Tomatoes.

Juste au cas où vous auriez besoin d’une autre excuse pour une frénésie complète de Netflix, nous avons une recommandation pour vous.

L’homme de sableune nouvelle série du génie créatif qu’est Neil Gaiman, jette un regard plus sombre sur une histoire mythique que nous connaissons et aimons tous.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Gaiman est l’auteur derrière Dieux américains et Bons présages, qui nous a permis de rester sains d’esprit pendant le confinement ; il n’est pas étonnant que nous soyons enthousiasmés par son nouveau projet.

Avec un pourcentage élevé de 84% sur Rotten Tomatoes et 8,3 étoiles sur IMDb, on peut dire sans se tromper que la nouvelle série est un ajout solide à la liste de Netflix – et pour une bonne raison. La nouvelle série est basée sur la série de bandes dessinées à succès Neil Gaiman créée pour DC, et se concentre sur l’incarnation immortelle des rêves des gens – nous vous donnerons une idée de son nom…

La nouvelle série ne manquera pas de ravir les fans. Crédit : Netflix

Morphée. Je parie que vous ne l’avez pas vu venir, n’est-ce pas ?

Il s’appelle aussi le Sandman, mais nous pensons que son prénom est beaucoup plus amusant.

DC Comics explique que l’histoire se concentre sur un « vaste paysage hallucinatoire abritant tous les rêves de tous ceux qui ont jamais existé ». Il continue : « Quelles que soient les cultures ou les époques historiques, tous les rêveurs visitent le royaume de Morphée – qu’ils soient des dieux, des démons, des muses, des créatures mythiques ou simplement des humains qui enseignent à Morphée une leçon surprenante. »

Et cette leçon n’est clairement pas dans le budget parce que la série avait 165 millions de dollars pour la soutenir, ainsi qu’un casting de tueur comprenant Tom Sturridge comme Sandman, Gwendolyn Christie comme Lucifer, et Sanjeev Bhaskar et Asim Chaudhry comme Cain et Abel, respectivement.

Et il a le budget pour le soutenir. Crédit : Netflix

Une chose est décidément claire à propos de la nouvelle série de Gaiman, il est déterminé à vous divertir. L’écrivain a expliqué que chaque épisode est aussi varié que les personnages : « Vous regardez l’épisode 1 et vous pensez : ‘Oh, je comprends ce truc : c’est comme Downton Abbey, mais avec de la magie' », a-t-il déclaré à Empire.