La nouvelle série Moana pour Disney+ a déjà un réalisateur

La prochaine toute nouvelle série de Vaiana pour Disney+ Il a déjà un directeur. Via vos réseaux sociaux Animation Walt Disney, a annoncé que David G. Derrick Jr., travaillera spécifiquement sur l’histoire de Moana, racontant le lien avec sa famille et ses racines samoanes. Derrick a travaillé sur le scénario de films Disney tels que »Le roi Lion », Raya et le dernier dragon, et le dernier succès de l’entreprise »Charme’‘.

Moana, sorti en salles en 2016, raconte l’histoire de la protagoniste du même nom, qui après avoir été choisie par l’océan lui-même, fait un voyage pour sauver les habitants de sa ville, où elle est accompagnée du demi-dieu Maui. Le film a été un énorme succès, en grande partie grâce à sa musique entraînante et attachante, ainsi qu’à la présence de personnalités telles que Dwayne The Rock Johnson, qui ont prêté leur voix aux personnages.

La nouvelle série musicale Moana, qui a été annoncée fin 2020, reprendra là où le film s’était arrêté et suivra l’aventure de Moana et de ses amis, marquant la première fois que Walt Disney Animation produira un spin-off pour le petit écran.

Le directeur de l’animation de Disney, Jennifer Lee, avait annoncé qu’elle sortirait en 2023, mais elle est actuellement destinée à voir le jour jusqu’en 2024. Cette série sera le premier projet produit dans le nouveau studio d’animation de Walt Disney à Vancouver, qui se spécialisera dans des projets qui seront principalement pour Disney+.

La participation de David Derrick à la série Moana sera sa première fois dans le rôle de réalisateur. Auparavant, il a travaillé à travaux de rêve pour des films comme »Bee Movie », »Comment dresser votre dragon » et »Megamind ». Ayant eu l’opportunité de participer à Moana, il a déclaré:

« Travailler sur cette nouvelle série est un cadeau personnel et professionnel. Le film Moana a capturé et partagé l’esprit de la Polynésie avec le monde. Je suis honoré de continuer son histoire pour célébrer les riches et belles cultures des îles du Pacifique. »