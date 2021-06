La nouvelle série Marvel Loki a un départ record chez Disney Plus

Le dieu des farces a encore frappé : la nouvelle série Marvel Loki avec Tom Hiddleston comme le célèbre favori du public des films « Thor », il a démarré de manière sensationnelle le 9 juin Disney Plus vers le bas.

Déjà la série Marvel précédemment publiée comme WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver a donné au nouveau service de streaming une énorme réponse des fans de MCU et Disney a établi un record après l’autre. Selon le patron de Disney, Bob Chapek, le dernier ajout, « Loki », surpasse une fois de plus les chiffres précédents.

Malheureusement, Disney ne nous doit pas encore de chiffres concrets. Selon des mesures indépendantes, par exemple de l’application de suivi Télévision Samba, avoir la séquence d’ouverture le 9 juin seul environ 890 000 foyers américains vu dans les 24 premières heures. Les numéros d’accès réels (également internationaux) sont susceptibles d’être beaucoup plus élevés. Enfin, Disney Plus en a récemment annoncé un autre, notamment à cause des nouvelles séries Marvel et « Star Wars ». afflux massif de nouveaux clients, maintenant il y a dans le monde entier plus de 103 millions d’abonnés.

Le succès de la série est sans doute dû à la Popularité de l’anti-héros du MCU, mais aussi le beaucoup d’avis positifs aurait dû contribuer aux attentes élevées des fans. Notre Bilan des deux premiers épisodes de l’équipe éditoriale de 45secondes.fr vous pouvez lire ici :

Loki doit corriger son chaos de voyage dans le temps

De quoi parle la série ? La série « Loki » commence exactement après les événements de « Marvel’s Avengers: Endgame » et de la saga Infinity. L’anti-héros sympathique du MCU a été éclipsé par son demi-frère, Thor (Chris Hemsworth), dieu du tonnerre, et a causé beaucoup de chaos dans le passé avec sa nature manipulatrice.

Loki (Tom Hiddleston) avec l’agent TVA Mobius (Owen Wilson) © Marvel / Disney

Après ça Loki avec le vol de la Pierre de l’Espace (Tesseract) a réussi à s’échapper par téléportation vers un lieu inconnu, il a changé la structure spatio-temporelle de l’univers. Raison suffisante pour l’organisation (connue des bandes dessinées) Autorité d’écart de tempstenir le fauteur de troubles responsable.

La TVA veille sur le multivers et oblige Loki capturé à ramener le chaos à l’ordre avec Mobius (joué par Owen Wilson) et les chronométreurs. Loki saute dans les moments les plus importants de l’univers cinématographique Marvel afin de corriger à nouveau la chronologie – avec beaucoup de réticence, bien sûr.

Disney Plus diffuse les nouveaux épisodes de la série « Loki » sur le service de streaming tous les mercredis (au lieu du vendredi habituel). le La finale de la saison 1 est pour le 14 juillet annoncé. Il n’a pas encore été confirmé s’il y aura d’autres saisons. Ici vous pouvez revoir la bande-annonce de la série :