La NOUVELLE série HBO Max qui BAT Succession et Love & Death pour la PLUS VUE

HBO Max ne cesse de récolter le succès sur sa plateforme et dispose désormais d’une nouvelle production qui est la plus vue. la connaître.



©IMDBLove & Death a été dépassé.

Le succès qui génère HBO Max avec ses productions, il est imparable. La plateforme a lancé, l’année dernière, plusieurs séries qui l’ont amenée à être au top. Parmi eux se trouvent Le dernier d’entre nous, Barry, Succession, amour et mort et jusqu’à Euphorie. Cependant, beaucoup de choses ont changé dans le catalogue de services à la demande.

La réalité est que tant Barry comme Succession ont complètement fini leurs histoires tandis que Euphorie et Le dernier d’entre nous de nouvelles saisons devraient sortir bientôt, ainsi que Aimer la mort. Mais, entre-temps, les téléspectateurs de HBO Max se sont amusés avec une autre série qui, en fait, est déjà devenue la plus regardée sur la plateforme.

La nouvelle série HBO Max la plus regardée en ce moment :

il y a plusieurs semaines, le site Flix Patrol marquait dans ses statistiques que la série la plus regardée sur HBO Max était Aimer la mort. Cependant, maintenant, il a été dépassé par une nouvelle première. Ce n’est ni plus ni moins que l’idolela nouvelle bande qui est arrivée au catalogue de cette plateforme le 4 juin.

D’après ce que révèle Flix Patrol, l’idole Il est déjà entré dans le top 10 sur un total de 358 pays à travers le monde. Avec cela, il s’est positionné au-dessus des deux La voit & Décès comme Succession. Incontestablement, cela montre qu’il s’agit d’une histoire qui s’apprête à être le nouveau succès d’HBO Max et qui a tout pour continuer à grandir, d’autant que les épisodes sortiront une fois par semaine.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de l’idole révèle: « Après qu’une dépression nerveuse ait fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn (Lily-Rose Depp), elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star américaine la plus grande et la plus sexy. Sa passion ravive avec Tedros (Abel « The Weeknd » Tesfaye), un entrepreneur de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus sombres de son âme ?

