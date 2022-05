La nouvelle série HBO Max avec Sophie Turner

hbo max

Basé sur de vrais événements, un nouveau drame policier est arrivé sur la plateforme HBO Max avec Toni Collette, Colin Firth et la star de Game of thrones.

© GettyÊtes-vous abonné à HBO Max ? Nous avons une série pour vous.

Cette semaine, il a frappé la plate-forme hbo max une nouvelle série basée sur des événements réels que vous ne voudrez pas manquer. Protagonisée par Toni Collette, Colin Firth et Sophie Turnerparmi plusieurs autres artistes, est un drame criminel raconté en trois chronologies différentes qui vous permettra d’incarner le détective pour tenter de déduire qui était responsable d’avoir commis un meurtre odieux.

L’escalierj’arrive à hbo max le 5 mai avec le lancement des trois premiers épisodes qui composeront cet épisode, qui en comptera huit au total et conclura sa diffusion le 9 juin, avec la première de nouveaux épisodes tous les jeudis. Outre les stars citées, son casting comprend des personnalités telles que Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Vincent Vermignon, Odessa Young et Parker Posey.

Créé par Champs Anthonycette minisérie raconte l’histoire de Michael Peterson (Colin Firth)le patriarche d’une riche famille de Caroline du Nord qui a des aspirations politiques dans la ville où il vit, dont la routine sera bouleversée par la mort de sa femme, Kathleen PetersonCollette. Le spectacle commencera par un appel à la police dans lequel de l’aide est demandée et montrera rapidement la scène brutale qui a laissé la mort du personnage de Colette.

À partir de ce moment, L’escalier Il montrera les trois chronologies: les jours avant le décès, les jours après l’enquête policière et l’avenir fixé plus de 15 ans après le crime, avec les conséquences de l’affaire. La production se déroule en 2001 et passera par deux voies qui se partageront entre la défense de Peterson (allant jusqu’à recréer des allégations potentielles pour son client) et celle du parquet, qui est tout à fait convaincue que le caractère de première était responsable de la commission du meurtre.

+Le film incontournable d’Antonio Campos

La grande personne en charge de escalier il est Champs Anthonyqui opère comme showrunner et réalisé six épisodes au total. Si vous ne saviez rien de son travail, vous pouvez rechercher le film Le diable à toute heure dans Netflixavec Tom Holland, Robert Pattinson et Bill Skarsgard en tant que protagonistes, qui raconte l’histoire d’un homme qui revient de la guerre et fait face à un contexte hostile dans lequel il fera tout son possible pour sauver sa femme et se justifier avec foi. Bien entendu, il faut vous prévenir qu’il s’agit d’une sombre histoire, d’homicides et de crimes qui ne vous laissera à aucun moment de répit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂