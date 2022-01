La nouvelle série Halo de Paramount + a déjà une date de première

L’adaptation télévisée de Halo de la part de Paramount+ a enfin montré sa date de sortie. Avec une nouvelle bande-annonce pour la télévision et l’annonce d’un nouvel aperçu du premier aperçu complet de la série, la série sera diffusée ensuite 24 mars 2022. La planification de la réalisation d’une série Halo a commencé en 2013, lorsque Xbox ils voulaient se consacrer à la production de contenu multimédia. Malheureusement, Xbox Entertainment Studios a dû fermer en 2014, ce qui a entraîné une interruption indéfinie de la série.

Il a fallu quatre ans pour que la série soit éclairée par le producteur en 2018. Afficher l’heure, qui compterait 10 épisodes dans sa première saison, ce qui coûterait trop cher pour toute la production impliquée pour donner vie à cette histoire. Cependant, la production ne serait que de moitié, et a dû être retardée en 2020 en raison de la pandémie. Le producteur actuel de la série, primordialont repris ce que Showtime avait laissé derrière eux, et apparemment ils ont enfin pu donner pied et tête à cette production bien méritée de »The Master Chief », qui arrivera cette année pour ses services Paramount+.

La série, comme les jeux, se déroule au 26ème siècle, lorsque l’humanité est entraînée dans une guerre intergalactique contre une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. Pour gagner la guerre, le brillant scientifique Dr Halsey, qui sera joué par Natascha McElhone dans la série, il a créé les Spartans, des supersoldats génétiquement et technologiquement améliorés pour améliorer leurs capacités physiques et mentales. La série suit l’histoire du Master Chief, Spartan John-117, joué par paul schreiberle commandant d’une unité spartiate.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Halo Infinite » devient le jeu le plus joué de la saga lors de sa première.

Bien que certains des personnages les plus emblématiques du jeu fassent partie de la série, l’adaptation télévisée aura sa propre chronologie. L’année dernière, producteur exécutif kiki wolfkilla confirmé que la série ne ferait pas partie du même canon que les jeux, garantissant que les scénaristes de la série pourraient avoir un peu plus de liberté créative et que la franchise de jeux pourrait continuer à se développer sans se soucier de correspondre à l’histoire actuelle de la série .saga.

Alors que la franchise Halo a déjà d’autres médias de divertissement publiés tels que des romans et des bandes dessinées, la série télévisée est la première à se dérouler dans une chronologie différente. Jusqu’à présent, les bandes-annonces de la série ne présentent que les rythmes de l’histoire principale, nous ne pouvons donc pas dire précisément ce qui changera pour l’adaptation télévisée. Cependant, nous le saurons bientôt dès la première de la série.