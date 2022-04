La nouvelle série du créateur de Safe And The Stranger est maintenant sur Netflix

Un nouveau thriller du gars derrière L’étranger et Sûr a atterri sur Netflix – vous pouvez consulter la bande-annonce ici:

Tiens bon, la dernière série écrite par Harlan Coben, raconte l’histoire d’un jeune homme qui disparaît après la mort de son ami, changeant radicalement la vie de ceux qui l’entourent alors que des secrets et des mensonges sont révélés. Ça sonne bien, hein ?

Et si cela ressemble à son travail précédent, alors je suis sûr que nous pouvons compter sur de nombreux rebondissements en cours de route pour nous garder sur le bord ou nos sièges.

La série de six épisodes est tournée en polonais, mais le doublage et les sous-titres en anglais sont disponibles.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: « Je vais certainement regarder ça, tout ce qu’il fait me rend accro. »

Un autre a déclaré : « ​​Je n’ai pas encore réussi à ne pas regarder une série de Harlan Coben », tandis que quelqu’un d’autre a commenté : « Je dois absolument regarder ça ! J’attendais plus de cet incroyable écrivain ! »

Coben a écrit 33 livres et jusqu’à présent, il a publié sept adaptations pour Netflix. Les fans de son travail seront peut-être ravis de savoir qu’il est en fait enfermé dans 14 projets avec le géant du streaming, il en reste donc encore quelques-uns.

Déjà disponibles sur Netflix sont : Sûr; Reste proche; Parti pour de bon; L’étranger; L’innocent; Les bois; et maintenant Tiens bon.

S’adressant à Deadline l’année dernière, il a déclaré: « Ils [Netflix] Je veux faire beaucoup de choses internationales et mes livres se vendent bien à l’étranger. Je vends plus à l’international qu’aux USA. Je pensais que ce serait une bonne opportunité de faire une émission Netflix Espagne, une émission Netflix France, une émission Netflix UK, une émission Netflix US. Ça m’attirait. »