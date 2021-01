La nouvelle série du créateur de Lady’s Gambit et du réalisateur de Tchernobyl

Scott Frank, l’écrivain et co-créateur de la célèbre série, Le gambit de la dame de Netflix, a annoncé qu’il travaillait déjà sur une nouvelle série. Ce sera une production de science-fiction pour FX et sera dirigé par Johan Renck, directeur de Tchernobyl.

Frank est prêt à produire Le moineau, comme une adaptation du roman 1996 de Mary Doria Russell du même nom.

Le moineau suit un groupe de prêtres et de scientifiques jésuites qui entrent en contact avec une espèce étrangère dans un proche avenir. Leur mission se termine par un désastre et le seul survivant humain revient sur Terre pour affronter le Vatican alors qu’un scandale s’ensuit.

Scott Frank



Pour le moment, cela n’a pas transcendé le début du tournage ou les acteurs qui feront partie de la distribution principale. La série sera dirigée par Johan Renck, lauréat de 2 Emmy Awards pour son travail sur la série HBO Chernobyl. Il a également réalisé des épisodes d’émissions à succès comme Breaking Bad, The Walking Dead et Vikings.

Johan Renck



Renck sera producteur exécutif aux côtés de Frank, qui écrira tous les épisodes de la série limitée. Le producteur de Better Call Saul, Mark Johnson, rejoindra également l’équipe de production. Pour le moment, il est apparu que la série serait présentée en première sur FX, mais Netflix arrivera probablement également en Amérique latine, mais pas simultanément.

Quant aux autres projets futurs de Frank, il devrait retrouver la star de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joy pour une adaptation du roman de 1932 de l’auteur de Lolita Vladimir Naboko, Laughter in the Dark. avec l’actrice de 24 ans en tête.