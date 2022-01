La nouvelle série dramatique Netflix Viking arrive le mois prochain

La nouvelle série dramatique Viking de Netflix débarque sur la plateforme de streaming le mois prochain, avec des promesses que les téléspectateurs peuvent s’attendre à « une action palpitante et imparable ». Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

Vikings : Walhalla est une suite de History Channel Vikings, qui s’est terminé en 2020 après six saisons.

L’action se déroulant un siècle après la série originale, le nouveau programme se concentrera sur certains des Scandinaves les plus célèbres de l’histoire, dont Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada et le roi normand et descendant viking Guillaume le Conquérant.

Un synopsis de Netflix dit : « Dans cette suite de Vikings, cent ans se sont écoulés et une nouvelle génération de héros légendaires surgit pour forger son propre destin – et écrire l’histoire.

Michael Hirst, créateur de la série originale, revient en tant que producteur exécutif, tandis que le casting comprend Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter.

Crédit : Netflix

Selon Tudum, le site compagnon officiel de Netflix, l’émission « relate les aventures de certains des Vikings les plus célèbres qui ont vécu 100 ans après l’original : le légendaire explorateur Leif Eriksson (Sam Corlett), sa sœur dure et têtue Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson ) et l’ambitieux prince nordique Harald Sigurdsson (Leo Suter)’.

Tudum déclare : « S’il y a une chose que nous savons de la bande-annonce, c’est que les batailles ne s’arrêtent jamais.

« Après le massacre de la Saint-Brice, lorsque le roi Aethelred II d’Angleterre (Bosco Hogan) exige le massacre de tous les Danois sur ses terres, les trois protagonistes voient leurs destins liés.

« Avec les tensions croissantes entre les Vikings et la famille royale anglaise, ils doivent traverser les océans et les champs de bataille – du Kattegat à l’Angleterre et au-delà – pour lutter pour leur survie, leur vengeance et leur gloire. »

Crédit : Netflix

Le passage à Netflix a été une surprise pour beaucoup, étant donné que Hulu avait les droits sur l’émission phare de History Channel.

Cependant, l’émission est livrée avec une base de fans intégrée et une équipe d’écriture et de production établie, ce qui en fait sans aucun doute une acquisition avisée pour Netflix car elle fait face à une concurrence accrue dans le domaine du streaming de Disney +, Apple TV et Amazon.

Hirst a précédemment déclaré dans un communiqué: « Je suis plus que ravi que nous annoncions la poursuite de notre Vikings saga.

« Je sais que les millions de nos fans à travers le monde seront ravis de la conviction manifestée dans notre émission par MGM et Netflix. Jeb Stuart, un écrivain vraiment merveilleux, apportera de nouveaux scénarios et une vision viscérale puissante aux histoires sur certains de les Vikings les plus célèbres connus de l’histoire. »