La nouvelle série Dexter Reboot commence aujourd’hui

L'homme d'aujourd'hui Bougie de massage L'homme d'aujourd'hui

Le jeu en vaut la chandelleL'homme d'aujourd'hui est tout feu tout flamme pour une bougie de massage. Avec elle il va pouvoir montrer ses talents de masseur à l'être aimé, qui sera conquis par l'originalité et la sensualité de cette démarche. Comme un explorateur des nouvelles tendances, l'homme d'aujourd'hui sait que les bougies de massage ne brûlent pas, car elles contiennent de l'huile solide et non pas de la cire. L'homme d'aujourd'hui aime faire profiter de la texture très douce et fluide de ses bougies de massage. Côté senteurs, il ne se satisfait pas des parfums fruités ou acidulés trop communs. Il préfère : L'odeur suave et animale du Musc Tonkin pour son côté exaltant et sensuel.L'odeur douce et profonde de l'Ambre pour ses qualités séductrices et enivrantes. La bougie de massage de L'homme d'aujourd'hui est faite pour déclarer sa flamme au quotidien. Elle vous donne l'occasion de jeux qui en valent la chandelle...Attention toutefois de ne pas appliquer sur zones sensibles (muqueuses, lésions, yeux).