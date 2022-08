La nouvelle série de Chris Pratt a divisé les critiques et les téléspectateurs en deux

Cependant, il découvre bientôt que des forces obscures ont travaillé contre lui, mettant en danger non seulement sa vie mais celle de ceux qu’il aime, et tente de découvrir la vérité.

Tandis qu’un autre a ajouté: « C’est une séance austère et misérable, qui serait difficile à prendre comme un film de deux heures, et qui a été inexplicablement » bloquée jusqu’à huit heures « .

Et visant les soi-disant experts, un autre riposte : « Excellent ! Bien joué. Il vous saisit dès le début et ne vous lâche plus ! Chris Pratt est génial ! Ignorez les critiques et suivez la cote d’audience.