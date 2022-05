La nouvelle série Dark Fantasy sur Netflix a l’un des plus gros budgets de l’histoire

Une nouvelle série de dark fantasy arrive sur Netflix – appelée L’homme de sableil vient de l’esprit de Neil Gaiman, l’auteur derrière Dieux américains, Bons présages et bien d’autres, et la nouvelle série a un budget vraiment énorme. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Depuis Le sorceleur pour Sabrinale service de streaming sait comment vous garder sur le bord de votre siège et entre les royaumes.

À présent, L’homme de sable ne semble pas faire exception, et la version très attendue de 2022 a le budget pour la soutenir.

Basé sur la série de bandes dessinées à succès Neil Gaiman créée pour DC, l’histoire est centrée sur l’incarnation immortelle des rêves des gens – et nous vous donnerons une idée de son nom…

Il s’appelle aussi le Sandman mais nous pensons que son prénom est beaucoup plus amusant.

La série ne manquera pas de ravir les fans, avec une prémisse typique de Gaiman-esque d’une figure magique ayant plus que quelques défauts. Ou, comme le dit le synopsis de la série : « Le Seigneur des Rêves a été convoqué et capturé par des hommes mortels. Une fois libéré de sa captivité, cet éternel maître des Rêves se rendra compte que ses ennuis ne font que commencer. »

Et si ces problèmes étaient liés à l’argent, nous voyons certainement pourquoi, car le budget de la série était de 165 millions de dollars.

Et, en comparaison, Le sorceleur disposait d’environ la moitié du budget de L’homme de sableà 70-80 millions de dollars pour la première saison.

La nouvelle série mettra en vedette Tom Sturridge dans le rôle de Sandman, Gwendolyn Christie dans Lucifer, Sanjeev Bhaskar et Asim Chaudhry dans Cain et Abel.

« Vous regardez l’épisode 1 et pensez, ‘Oh, je comprends ce truc : c’est comme Downton Abbey, mais avec de la magie », a-t-il dit à Empire.

« Alors vous vous demanderez: ‘Qu’est-ce que c’est que ça?’ par l’épisode 2, lorsque vous rencontrez Gregory la gargouille dans The Dreaming. L’épisode 5 est à peu près aussi sombre et traumatisant que jamais, alors vous avez l’épisode 6, qui est probablement le plus agréable de tous les épisodes. »