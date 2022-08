La nouvelle série coréenne Netflix qui pourrait surpasser "Woo, un avocat hors norme" étant similaire

Netflix

« Woo, un avocat extraordinaire » est l’une des séries préférées sur Netflix en ce moment, mais un nouveau titre similaire est arrivé qui peut le surpasser. Regardez ce que c’est !

©NetflixLa nouvelle série coréenne de Netflix qui pourrait surpasser « Woo, un avocat extraordinaire » en se ressemblant.

le service de streaming Netflix Il s’est caractérisé ces dernières années par son expansion mondiale et ses productions dans différentes parties du monde, en dehors de la langue anglaise. Face à cette stratégie et à la croissance des contenus originaires de Corée du Sud, ils ont décidé d’opter pour le Drames K et le résultat a été plus que satisfaisant pour les deux parties. Désormais, les abonnés pourront profiter d’un nouveau titre qui fait déjà parler de lui.

Quand on parle de séries coréennes, il est inévitable de mentionner ‘Woo, un avocat extraordinaire’, qui depuis son lancement début juillet est devenue l’une des émissions les plus regardées au monde et qui lui a valu un renouvellement pour une deuxième saison. Cependant, la plateforme va redoubler la mise avec un nouveau programme déjà disponible et doté d’une intrigue similaire. On parle de course au succès.

A partir du vendredi 26 août, les utilisateurs de Netflix tu peux en profiter drame juridique basé sur le roman Le PartnerTrack par l’écrivain Helen Wan, s’inspirant de son propre parcours de professionnel dans le domaine du droit. La production est en charge de Georgia Leen, qui est la principale showrunner, scénariste et productrice exécutive, accompagnée de Kim Shumway dans l’écriture du scénario et les directions en charge de Julie Anne Robinson, Tanya Wexler, Adam Brooks, Lily Mariye et Kevin Berlandi. .

De quoi s’agit-il? Son postulat porte sur Ingrid Yun, une femme américano-coréenne devenue la première avocate de sa famille, qui subit la pression d’exceller au sein du prestigieux cabinet d’avocats Parsons Valentine. Avec l’aide de ses amis, elle doit relever les défis de son travail pour faire tomber les barrières et devenir associée au cabinet, mais elle pourrait aussi avoir de la place pour l’amour au milieu de son ambition.

Les 10 épisodes de ce K-drama mettent en vedette Adren Cho, Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Dominic Sherwood, Rob Heaps, Nolan Gerard Funk, Matthew Rauch et Roby Attal. Bien que cela puisse ressembler à ‘Woo, un avocat extraordinaire’ Étant une avocate qui cherche à trouver sa place dans son travail, on peut dire que chacun a ses propres caractéristiques et elles sont tout aussi agréables. route du succès est maintenant disponible sur Netflix.

