La nouvelle série colombienne qui arrive sur Netflix pour remplacer La Reina del Flow

La reine du flux est l’une des séries colombiennes les plus réussies sur Netflix. Mais voilà, une nouvelle fiction arrive pour le faire tomber, et elle vient du même pays ! Nous vous le présentons.

©IMDBLa Reine du Flow pourrait être surpassée.

Malgré ses longues saisons, La reine du flux est devenu l’une des séries les plus importantes de ces derniers temps. Produite par Sony Pictures, la fiction, interprétée par Carolina Ramírez, a traversé les frontières depuis son arrivée sur Netflix au point de devenir un phénomène mondial. Mêlant drame, action, musique, romance et soif de vengeance, le strip continue de faire sensation et, apparemment, n’a pas l’intention de s’arrêter.

En fait, tel est le succès de La reine du flux qui il y a huit semaines se positionnait dans le TOP 10 Global Netflix. Selon la page officielle de la plateforme, qui comptabilise les heures jouées par chaque série, cette production a déjà été choisie par les utilisateurs pour 28 480 000 heures. C’est-à-dire que même si chaque saison compte plus de 20 chapitres chacune, l’histoire reste captivante et les fans sont ravis.

Sans aucun doute, l’ajout d’une formule musicale à une série qui combine à la fois le drame et l’action a fait La reine du flux une production digne d’admiration. À tel point que le géant du streaming n’a pas hésité à suivre le même chemin et, maintenant, s’apprête à sortir une série qui pourrait directement remplacer cette bande mettant en vedette Carolina Ramírez et Carlos Torres.

Il s’agit de Rythme sauvage, qui vient également de Colombie et sortira sur Netflix le 2 mars prochain. Avec une saison de seulement huit épisodes, quelque chose de très différent de La Reina, cette fiction vient démontrer, une fois de plus, que le contenu latino-américain est le nouveau protagoniste du streaming. Avec tout le flow et avec la musique urbaine comme standard, la plateforme a présenté cette série avec un clip vidéo.

On y entrevoit un concours de danse qui fait référence au synopsis officiel de la série. « Deux groupes d’univers opposés marchent sur leurs propres chemins jusqu’à ce qu’ils se retrouvent face à face dans une battle de danse où ils découvrent que leur rêve de se démarquer et de réussir dans ce qui les passionne naît non seulement dans les quartiers urbains, mais aussi dans la haute société.», indique le résumé de Rythme sauvage.

Mettant en vedette Greeicy Rendón et Paulina Dávila, Rythme sauvage met en échec La reine du flux quand il s’agit de musique. Cependant, nous devons encore attendre pour voir si l’intrigue sera aussi bonne que la première. Eh bien, il faut noter que l’histoire de Yeimy Montoya et Charly Flow avec leurs rebondissements, leur soif de vengeance et leur chagrin était un point en faveur de la fiction.

