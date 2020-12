La nouvelle série animée Star Wars ira dans le passé (exclusif)

Guerres des étoiles des projets animés sont toujours en cours et nous avons entendu dire que l’un d’eux permettra aux fans de découvrir La Haute République.

le Guerres des étoiles les séries d’action en direct avancent, mais cela fait un peu que nous n’avons entendu parler d’aucun projet d’animation à venir. Nous savons que Lucasfilm embauche et ajoute encore à son équipe d’animation, mais à part Le mauvais lot, nous ne savons pas sur quoi ils ont travaillé. Je peux peut-être vous aider un peu.

Au cours des deux derniers jours, une poignée de sources m’ont dit que trois nouvelles séries animées étaient actuellement à différents stades de développement, dont l’un se déroulerait à l’époque de la Haute République. En janvier, Lucasfilm / Disney lancent une nouvelle initiative de publication qui inaugure une toute nouvelle période inexplorée Guerres des étoiles.

C’est passionnant et j’ai été en tête de mes «plus attendus» Guerres des étoiles efforts depuis son annonce plus tôt cette année. Se dérouler quelques centaines d’années avant les événements des films ouvre un large éventail de potentiel de narration et j’en suis déjà amoureux. D’après ce que j’ai entendu, c’est certainement l’un de leurs nouveaux bacs à sable dans lesquels jouer pour les histoires.

Bien qu’initialement annoncé comme un projet «d’édition», j’avais entendu même l’année dernière qu’il était considéré comme un projet «multimédia» qui couvrirait également d’autres médiums. Il est déjà apparu en VR (comme nous l’avons vu plus tôt cette année), et ce n’est en fait pas la première fois que j’entends La Haute République mentionné en termes d’une émission de télévision. J’avais entendu des chuchotements sur une potentielle série d’action réelle, mais je ne sais pas si c’est toujours dans les cartes ou si des fils se sont croisés et il s’agissait toujours d’un projet animé.

Malheureusement, je n’ai pas de détails spécifiques sur ce que la série comprendra, si elle inclura ou non des personnages des livres / bandes dessinées. D’après ce que je peux comprendre, ce sont les premiers jours du développement, et cela correspond à ce que j’avais entendu il y a quelques mois à propos d’un nouveau projet entrant dans la phase de l’art conceptuel (normalement parmi les premières étapes).

Je ne sais toujours pas exactement quel est l’autre projet animé. Pourrait être la longue rumeur Rebelles suivi, mais pour être honnête, ça fait longtemps que je n’ai rien entendu à ce sujet. Avec Ahsoka maintenant en live-action, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer avec cette histoire particulière.

Heureusement, avec The Mandalorian à l’approche de ses deux derniers épisodes de la saison, nous en saurons plus sur ces projets à venir plus tôt (et officiellement) que plus tard.