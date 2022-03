La nouvelle série A de Samsung aura 4 ans de mises à jour Android, plus que de nombreuses marques haut de gamme

Jusqu’à cinq ans de mises à jour pour la nouvelle série Galaxy A : Samsung montre une nouvelle fois l’exemple en termes de support avec ses nouveaux mobiles milieu de gamme.

L’arrivée des nouveaux Galaxy A33 et A53 est plus importante qu’on aurait pu l’imaginer au départ. Les nouveaux smartphones Samsung n’apportent pas seulement des fonctionnalités améliorées par rapport à la génération précédente. Ils ont également fait un pas en avant dans un autre aspect important : celui avec le soutien.

Et c’est que, lors de la présentation de leurs nouveaux téléphones, Samsung a confirmé une extension de la période de support de mise à jour de sa nouvelle série Galaxy A, atteignant un total de jusqu’à cinq ans de mises à jour pour certains modèles.

Quatre mises à jour Android et cinq mises à jour de sécurité pour la nouvelle série A

Comme la marque elle-même l’a confirmé lors de l’événement, le nouveau Samsung Galaxy A Ils bénéficieront du même support étendu que les mobiles les plus chers de la firme.

R) Oui, Les Samsung Galaxy A53 et Galaxy A73 ils auront un minimum de quatre ans de mises à jour Android et One UIet cinq ans de mises à jour de sécurité.

Ces 11 téléphones et tablettes Samsung recevront des mises à jour Android pendant 4 ans

De son côté, le modèle le plus abordable de la série, le Galaxy A33se contentera de trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Sans aucun doute, c’est une grande avancée sur la bonne voie, qui place la série A au-dessus toute autre famille mobile de milieu de gamme concernant le soutien. Les nouveaux téléphones surpassent même de nombreux téléphones haut de gamme d’autres sociétés, y compris Google lui-même, qui ne promet que trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour vos derniers appareils Pixel.

