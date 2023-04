La nouvelle scène supprimée d’Ant-Man et de la guêpe Quantumania montre les talents d’acteur de David Dastmalchian

Ant-Man et la Guêpe Quantumania est maintenant disponible en version numérique, et Marvel Studios le célèbre avec un nouveau regard sur une scène supprimée de leur dernier blockbuster et une fonctionnalité spéciale qui plonge profondément dans la relation entre Scott Lang de Paul Rudd et Cassie de Kathryn Newton.





Sorti le 18 février dernier, le film retrouve le personnage incarné par Rudd transformé en célébrité, au-delà de son rôle de héros, d’animateur de podcast et d’influenceur, qui a poussé son ego à le vaincre. Mais alors qu’il se familiarise avec cette nouvelle phase de sa vie, sa fille l’entraîne accidentellement avec le reste de la famille dans le royaume quantique.

Une fois qu’ils seront tous là, ils devront trouver un moyen de rentrer chez eux et également aider les êtres qui y vivent à faire face à une grande menace connue sous le nom de Kang le Conquérant, joué par Jonathan Majors, qui sera le prochain grand méchant dans les phases à venir. de la MCU. Pour célébrer la sortie numérique du film, Disney a partagé un regard spécial sur une scène supprimée qui a David Dastmalchian comme vedette principale

L’acteur a joué l’ami de Scott, Kurt, dans les 2 premiers films, mais maintenant il s’est lancé dans la technique de capture de mouvement en jouant Oozy Veb, qui finit par être une force puissante dans la bataille contre Kang.





Scott et Cassie sont la chaleur d’Ant-Man et de la guêpe Quantumania