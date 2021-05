La nouvelle saison de Warface nous apporte le Swarm aux consoles

Bois Dessus Bois Dessous Console en bois d'acajou et teck

Parfaite dans une entrée, revisitez le look classique avec la console LONDRES aux lignes modernes et sobres. Conue en bois d'acajou, surmontée d'un plateau contrasté en teck patiné, cette console est un élément idéal pour accueillir bibelots, clefs ou tre magnifiée par un beau miroir ! La patine noire apporte une touche moderne, alliée l'aspect naturel et délicat du bois de teck, c'est le mix parfait pour une déco contrastée et originale.Caractéristiques :Matire :Acajou et teck- Couleur :Noir et naturel - Hauteur :75 cm - Longueur:120 cm - Profondeur :43 cm - Poids :11 kg - Garantie :2 ans - Particularité :Plateau en teck - Montage:Pieds assembler.Livraison : Livraison sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h 17h, au pas de porte/rez-de-chaussée. Le transporteur prendra contact avec vous pour organiser la livraison. Livraison France Métropolitaine (hors Corse) sous 3 5 jours ouvrés aprs expédition. Lors de la réception de votre commande, vous ne devez signer le bordereau de livraison quaprs avoir vérifié votre commande en présence du livreur. Si votre commande est endommagée ou non-conforme, vous devez soit émettre des réserves qualitatives et précises (sous réserve de déballage na aucune valeur juridique) soit refuser la livraison. Qui sommes-nous? La marque Bois Dessus Bois Dessous est le fruit de 12 ans dexpérience dans limport et la distribution de meubles intérieurs, meubles extérieurs et darticles de décoration.