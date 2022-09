La nouvelle référence Google Pixel 7 Pro montre les spécifications CPU et GPU super puissantes de Tensor G2

in

19 septembre 2022 15:51:12 IST

Google va bientôt lancer la série Pixel 7, qui utilisera un tout nouveau SoC développé et fabriqué par les ingénieurs internes de Google. Avec le nouveau SoC, appelé Tensor G2, Google a évidemment apporté des améliorations massives, tant au niveau des performances du CPU que du GPU, ce qui en fait l’un des SoC mobiles les plus puissants à sortir cette année.

Le développeur Android Kuba Wojciechowski a découvert ce que le Pixel 7 Pro et sa puce Tensor G2 apporteront à la table en termes de performances. Kuba s’est rendu sur Twitter pour partager quelques captures d’écran d’une nouvelle liste Geekbench pour le Pixel 7 Pro.

La liste montre que le Pixel 7 Pro comportera probablement 12 Go de RAM, tout comme le Pixel 6 Pro. Cependant, les choses deviennent très intéressantes lorsque nous examinons les cœurs de traitement et les unités de traitement.

De toute évidence, Google n’a pas beaucoup changé les cœurs de processeur utilisés entre le Tensor de l’année dernière et le Tensor G2 de cette année. Le Tensor G2 utilise la même combinaison de deux cœurs Cortex-X1, deux cœurs Cortex-A76 et quatre cœurs Cortex-A55, mais avec des vitesses d’horloge légèrement supérieures.

Ces vitesses légèrement augmentées combinées à la plus petite taille de matrice de 4 nm utilisée semblent s’améliorer le Tensor G2 et le Pixel 7 Pro référence multicœur d’environ 10 %.

Le Google Tensor SoC ou simplement, Tensor G1 était un processeur assez puissant et capable lors de son lancement avec le Pixel 6. Ce n’était pas le plus puissant du moins en termes de scores de référence, mais il était quand même assez impressionnant. La nouvelle génération améliore encore les choses en améliorant considérablement la gestion de la chaleur et l’efficacité énergétique.

Le seul domaine où le SoC Tensor G2 fait un saut massif est dans son GPU, qui passe du Mali-G78 au Mali-G710. Ce nouveau GPU devrait offrir 20 % de meilleures performances, 20 % d’efficacité énergétique et même 35 % de mieux pour l’apprentissage automatique, l’un des principaux objectifs de la gamme Tensor.

Google prévoit également d’ajouter une nouvelle unité de traitement Tensor appelée Janeiro dans le Tensor G2. L’unité Janeiro est censée rendre le SoC Tensor G2 bien meilleur dans l’apprentissage automatique des réseaux neuronaux.

