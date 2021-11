La nouvelle qui éclate The Squid Game sur Netflix elle bat tout les records

Vint le jour. Ce lundi 8 novembre, on peut enfin dire que The Squid Game Ce n’est plus la série la plus regardée sur le service de streaming Netflix dans le monde. Il a atteint le catalogue de contenu le 17 septembre et à partir de là, il n’a jamais cessé de dominer le classement de la plateforme, mais un nouveau phénomène a fait assez pour lui ravir la première place.

Le drame coréen créé par Hwang Dong-hyuk a largement dépassé les attentes de tout le monde, car il est arrivé sans grande promotion et ce qu’on appelle le « bouche à oreille » était important pour qu’il devienne la rage qu’il a fini par être. Selon les chiffres officiels, 142 millions de comptes ont regardé l’émission sur la plateforme, dépassant les 82 millions obtenus par Bridgerton.

La nouvelle série la plus regardée sur Netflix

La récente première qui se classe au sommet du Top 10 mondial selon FlixPatrol il est Ésotérique, la série basée sur l’univers du jeu vidéo mythique League of Legends et développé par Riot Games. Samedi, il a frappé la bibliothèque avec ses trois premiers épisodes, qui ont été loués et célébrés par les fans qui l’a conduit à être le plus regardé dans 38 pays, dont l’Argentine, le Chili et le Brésil.

Arcane une série animé plus que réel

« Arcane explore l’équilibre précaire entre la riche cité de Piltover et le sordide et opprimé Zaun. La tension entre les deux cités-États est exacerbée, d’une part, en raison de la création à Piltover de quelque chose appelé Hextech qui permet à n’importe qui de contrôler la magie de l’énergie, et d’autre part, une nouvelle drogue à Zaun appelée Shimmer qui transforme les humains en monstres. La rivalité entre les deux villes divise les familles et les amis alors qu’Arcane donne vie aux relations qui façonnent certaines des célèbres « ligue des légendes ». champions tels que Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce et Viktor « , note son synopsis officiel.

Une partie de ce nouveau record d’audience est due au fait que Leur premier épisode a été diffusé sur la plateforme Twitch et ils ont rassemblé 1 832 477 téléspectateurs. Sans aucun doute, il s’agit d’une sortie vraiment attendue par les fans, car elle a été annoncée il y a deux ans pour le 10e anniversaire du jeu vidéo, mais a été retardée par la pandémie de coronavirus. Maintenant la question est : Dépassera-t-il les 142 millions de vues de The Squid Game au cours de ses 30 premiers jours ? Il faut attendre pour le savoir…

