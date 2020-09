La nouvelle publicité de Sony constitue un argument solide pour la PlayStation 5 par rapport à la Xbox Series X

La dernière bande-annonce PS5 présente les jeux et le contrôleur DualSense. Crédit: Sony

Voir les mises à jour ci-dessous.

Bien qu’elle soit brève, la dernière publicité PlayStation 5 constitue un argumentaire solide pour la prochaine console de nouvelle génération de Sony. Cela me donne envie d’un et cela fait certainement de la Xbox Series X un deuxième choix grâce à la solide gamme de logiciels de Sony.

Nous voyons une poignée de jeux arriver sur le nouveau système de jeu au lancement et au-delà, et ils ont tous l’air super.

Les jeux présentés dans la bande-annonce “ Immersion à couper le souffle ” sont:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Horizon: Ouest interdit

Ratchet & Clank: une rupture

Les âmes du démon

Gran Turismo 7

Naturellement, parmi ces jeux, je suis le plus excité par le remake de Les âmes du démon qui, même dans l’extrait ici, est magnifique.

Vérifiez-le:

La bande-annonce souligne également les différentes façons dont la PS5 s’est améliorée au-delà des graphiques, y compris le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense et le nouvel audio 3D puissant.

Ce n’est pas une longue bande-annonce, mais cela fait l’affaire, positionnant la PlayStation 5 comme la console de nouvelle génération incontournable. Même cinq exclusivités constituent un argument de vente plus fort que la médiocre présentation de Microsoft ces derniers temps, en particulier grâce à la Halo: infini premier regard lamentable et retard ultérieur en 2021.

Tous ces jeux ne seront pas publiés directement au lancement, bien sûr, mais même quelques-uns, plus les versions tierces qui sortent (Assassin’s Creed Valhalla, Guerre froide des Black Ops, etc) devrait faire l’affaire. Le vrai problème est de savoir si Sony peut produire suffisamment d’unités PS5 pour répondre à la demande – ce que je crains ne sera malheureusement pas le cas.

Nous verrons. Nous n’avons toujours pas de prix ni de date de sortie pour la PS5, mais je parie 499,99 € le 17 novembre et 399,99 € pour le modèle uniquement numérique. Qu’est-ce que tu penses?

Mise à jour 9/2/2020

Sans surprise, j’ai reçu un certain nombre de réponses en colère à cela, qui se résument essentiellement au fait que je suis un horrible fanboy de Sony et que je donne court à Microsoft et à la Xbox Series X.

J’ai compris. Ce n’est pas quelque chose que les fans de Xbox veulent entendre. Le fait est que même s’il y a certainement des jeux passionnants à venir sur Xbox Series X, ils arrivent tous également sur PC, et beaucoup d’entre eux seront même disponibles sur Xbox One. Microsoft s’est engagé à apporter ses titres propriétaires à la fois sur consoles et sur PC pour au moins la première phase du déploiement de la Xbox Series X.

Bien que je doive donner à Microsoft des félicitations à gogo pour cette approche très conviviale, cela a également pour effet secondaire malheureux de rendre la Xbox Series X / Xbox Series S des achats moins convaincants que la PS5 qui aura de réelles exclusivités PS5 que vous ne pouvez pas jouer n’importe où ailleurs.

Il y a bien sûr d’autres choses à faire pour la Xbox Series X. La combinaison de Game Pass et All Access le rend très abordable, d’une part. Je ne sais pas à 100% comment All Access fonctionnera (je veux dire, nous ne savons toujours pas combien ces consoles coûteront!) Mais je suppose que vous pourrez acheter la Xbox Series X ou S sans mise de fonds et payez-le sur quelques années, tout en profitant des avantages de Game Pass Ultimate qui vous offre des tonnes de jeux et Xbox Live avec Gold, le tout pour un paiement mensuel plus abordable que l’achat d’une console à l’avance.

C’est énorme. Ce sera un excellent moyen d’obtenir une Xbox Series X / S pour de nombreux joueurs. Xbox Game Pass est également génial.

Mais – et je ne saurais trop insister sur ce point – la gamme exclusive de Sony reste plus convaincante, du moins au moment du lancement. Peut-être qu’une fois que Microsoft commencera à sortir des jeux qui ne sortent pas non plus sur Xbox One, il y aura plus de raisons de mettre à niveau, en particulier pour les personnes qui ne veulent pas jouer sur un PC.

Et comme mon collègue, Paul Tassi, le note que Game Pass comprendra bientôt le streaming de jeux xCloud.En théorie, vous pouvez donc jouer à tous ces jeux sur votre tablette sans vous soucier d’une nouvelle console ou d’un PC de jeu. Microsoft construit une plate-forme pour Xbox qui va au-delà de la console. C’est génial, c’est probablement même une stratégie intelligente d’avenir, mais cela sape la Xbox Series X dans le processus et fait de la PlayStation 5 la console à acheter cette saison des vacances.

