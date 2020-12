La nouvelle politique de vérification de Twitter, qui entrera en vigueur le 20 janvier, devrait supprimer les coches bleues de plusieurs comptes

Tendance FP21 déc.2020 12:26:46 IST

Twitter commencera à appliquer sa nouvelle politique de vérification des coches bleues à partir du 20 janvier 2021. Comme par Twitter, la nouvelle politique jettera les bases d’améliorations futures. Il définira ce que signifie la vérification et qui sera éligible à la vérification. La politique mentionnera également les raisons pour lesquelles certains comptes peuvent perdre la vérification, ce qui garantit que le programme est plus équitable. Dans la nouvelle politique de vérification, les badges vérifiés seront automatiquement supprimés des identifiants inactifs ainsi que des comptes incomplets. Un compte vérifié peut également perdre sa coche bleue s’il est inactif ou enfreint les politiques de Twitter.

Selon Twitter, la nouvelle politique considérera un compte comme complet s’il a une adresse e-mail ou un numéro de téléphone vérifié, une image de profil et une image d’affichage.

Si le compte d’utilisateur Twitter risque de perdre son badge vérifié, il recevra un e-mail automatisé et une notification dans l’application l’informant des modifications nécessaires pour empêcher la suppression automatique du badge vérifié bleu. . Pour conserver le badge, l’utilisateur devra effectuer les modifications avant le 20 janvier 2021.

« Nous ne prévoyons pas de supprimer automatiquement le badge vérifié des comptes inactifs de personnes qui ne vivent plus, et nous travaillons à la construction d’un moyen de commémorer ces comptes en 2021 », a déclaré Twitter dans son blog.

Twitter en vertu de sa nouvelle politique peut également supprimer la vérification des comptes qui se sont avérés être en violation grave ou répétée des règles du site de micro-blogging.

Twitter relancera l’application publique pour un nouveau modèle de vérification au début de 2021. Elle sera disponible sur la page Paramètres du compte sur le Web et dans l’application. Les utilisateurs seront invités à sélectionner une catégorie pour leur statut vérifié. Il leur sera demandé de confirmer leur identité via des liens et d’autres supports pertinents.

Les catégories qui seront reconnues par Twitter avec de nouvelles politiques de vérification comprennent les entreprises, les marques, les médias, les journalistes, les personnalités du divertissement, les comptes liés au sport, les responsables gouvernementaux que Twitter a déjà vérifiés.

Il y aura également une large catégorie «activistes, organisateurs et autres personnalités influentes». Twitter prévoit également d’explorer l’ajout de catégories dédiées aux universitaires, aux scientifiques et aux chefs religieux en 2021.

En novembre 2017, Twitter avait mis en pause le processus de demande de vérification après le tollé des utilisateurs pour vérifier le compte d’un manifestant Jason Kessler. Le site de micro-blogging a annoncé qu’il travaillait sur «un nouveau processus d’authentification et de vérification». En outre, il a commencé à examiner les comptes vérifiés qui enfreignaient les règles de Twitter.

