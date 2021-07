La nouvelle politique de Marvel qui affectera les nouveaux projets MCU

Personne ne doute que la grande franchise de ces derniers temps est la Univers cinématographique Marvel, qui a dominé les plus grosses sorties depuis 2008 et a dominé le box-office mondial. Depuis son premier film, Iron Man en 2008, Ils avaient une pensée claire concernant leurs acteurs, mais tout vient de changer ces dernières semaines avec une nouvelle politique d’entreprise révélée par Kevin Feige.

Comme on le sait, le lancement de Avengers : Fin de partie en 2019 ne signifiait pas seulement la conclusion de la soi-disant « Saga of Infinity » avec une dernière confrontation de tous les super-héros contre Thanos, aussi a été le point d’adieu de plusieurs interprètes tels que Robert Downey Jr. et Chris Evans, ainsi que ses personnages. MCU Phase 4 vient de commencer avec Black Widow, mais avec un changement majeur.

Ce qui vient d’être officiellement annoncé, c’est que Marvel arrêtera de parier sur un acteur ou une actrice pendant longtemps et c’est pourquoi ils ont accepté une nouvelle politique d’interdiction des contrats à long terme.. C’est quelque chose qui a commencé avec Downey Jr. dans Iron Man (2008) et s’est poursuivi avec Scarlett Johansson, Chris Evans et Samuel L. Jackson, qui ont signé pour X nombre de participations dans des projets futurs.

Dans une conversation avec Le journaliste hollywoodien, Kevin Feige Il l’a confirmé et a assuré ce qu’il veut pour l’entreprise : « Maintenant, ce sera variable. Cela varie d’un projet à l’autre, d’un casting à l’autre. Vraiment, ce que nous voulons maintenant, ce sont des gens qui se joignent, qui sont enthousiasmés par l’univers, qui voient l’opportunité de créer plus de choses. Au lieu d’être bloqué avec des obligations contractuelles ».







Les contrats à long terme autorisés étaient négocier des bénéfices plus élevés et avoir la possibilité de les faire renouveler une fois qu’ils expirent. L’un des grands exemples de cela est Chris Hemwsorth, qui a reçu une importante monnaie du premier film de Thor à Fin du jeu. Dans les « nouveaux accords », nous avons Elizabeth Olsen, qui a initialement signé pour deux camées et une production, et l’a ensuite renouvelé dans la série WandaVision.