La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp viole la loi et les règles informatiques: du centre à la haute cour de Delhi

Saforelle Protections Culotte Ultra Absorbante pour les Règles Taille XXL / 44

Saforelle Culotte Ultra Absorbante pour les Règles Taille XXL / 44 est une protection hygiénique d'une nouvelle génération : une culotte noire taille basse, très discrète, fine, lavable en machine (supporte 100 lavages), réutilisable et surtout ultra absorbante - équivaut à 3 tampons - pour les règles (Test d'absorption, étude N°81894b,19/07/2018) Utilisée seule ou en complément d'une autre protection hygiénique , Saforelle Culotte Ultra Absorbante pour les Règles a été testée dermatologiquement, et apporte sécurité et confort à toutes les femmes pendant leur cycle menstruel. Ecologique et économique Ultra absorbante, ultra fine et anti fuite, la culotte pour les règles Saforelle est hypoallergénique et ne cause pas d'odeurs désagréables et prévient la sensation d'humidité.