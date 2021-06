La nouvelle playlist Summer Breakouts est votre bande originale pour la saison — Spotify

Quelle est la bande originale de ton été ? Chez Spotify, nous prenons des paris sur les artistes et les chansons qui accumuleront des flux et partageront ces chansons dans notre nouveau évasions d’été playlist, disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada.

Organisée par les experts éditoriaux de Spotify avec des pistes qui, selon eux, sortiront cet été, la liste de lecture classe également l’ordre dans lequel elles semblent correspondre aux goûts de chaque utilisateur en fonction de la musique qu’ils aiment.

D’artistes comme BIA et Taï Verdes à Lueur du jour et Audrey Nuna, la liste de lecture propose une gamme de nouvelles musiques à explorer. Chaque semaine, les chansons de la liste de lecture seront actualisées, vous offrant ainsi plus d’artistes et de pistes à découvrir et à partager. Quels que soient vos plans, vous aurez la liste de lecture estivale parfaite pour tout moment.

Prêt à découvrir les artistes et les chansons qui, selon nous, vont faire mouche cette saison ? Découvrez la liste de lecture Summer Breakouts.